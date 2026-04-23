Kast pone la creación de empleo como prioridad uno al exponer los ejes del plan de reconstrucción

El mandatario dijo que “las decisiones no son por el aplauso fácil, hay que hablar con la verdad y eso se había olvidado en Chile; y no rendirse a las encuestas”.

Recargado llegó la mañana de este miércoles el Presidente José Antonio Kast a exponer al seminario de BTG Pactual Latam Focus 2026. Minutos antes había firmado, junto al ministros de Estado, el proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social.

Ante un salón que congregó a unas 900 personas, el mandatario afirmó que la “prioridad uno es dar empleo y el resto es música como decía el expresidente Ricardo Lagos”.

Junto con lo anterior, destacó que Chile puede crecer más de un 2% y describió la lógica de la iniciativa legal, lo que incluye como uno de los ejes fundamentales: “Recuperar la competitividad tributaria”, por lo que se reducirá el impuesto corporativo y se buscará avanzar en la invariabilidad tributaria.

“En los últimos años hemos tenido siete reformas tributarias. Nadie quiere invertir y no saber lo que tiene que pagar”, agregó al tiempo que invitó a los presentes: “Decídanse a invertir acá”.

Kast también mencionó la importancia de la “reconstrucción fiscal”. Aquí, aseguró: “Planteamos no un ajuste ideológico, sino que estructural para buscar una mejor calidad de vida de todos . Si no controlamos el gasto social, no vamos a poder financiar en el futuro los derechos sociales”.

El Presidente también instó al Parlamento a dialogar y a la oposición a no cerrarse a la discusión antes de conocer el detalle de las medidas. “Esperamos un debate con altura de miras y no eslogans”, sostuvo.

A su juicio, “la conversación pública hoy está llena de ruidos y opiniones que se ven como certezas de aquellas personas que nos llevaron a la situación actual con crecimiento estancado en 2% y desempleo de 800 mil personas”.

Kast expresó que “sé que hay gente inquieta y nerviosa, porque ven que nosotros tomamos decisiones como alza de combustibles”. Y aunque reconoció que “era evidente el golpe en la ciudadanía”, también dijo que “las decisiones no son por el aplauso fácil, hay que hablar con la verdad y eso se había olvidado en Chile; y no rendirse a las encuestas”.

El mensaje

Haciéndose eco del mensaje que acompañó la presentación del proyecto misceláneo, el Presidente recordó que “hace 12 años se prometió una reforma tributaria que iba a recaudar más y dar el salto al desarrollo e, incluso, el ministro de Hacienda de la época decía ‘júzguenme por los resultados’ y esa foto de una portada la tengo enmarcada”.

El Ejecutivo puso la reforma tributaria de 2014 en el centro de su crítica visión de lo ocurrido con el país en los últimos años. “Chile extravió la senda del progreso cuando se instaló la ilusión de que el Estado podía generar riqueza por sí mismo, expandiendo el gasto y la regulación mientras se desalentaba la inversión privada”, se lee en el texto.

Mientras el país subió el impuesto corporativo de 20% a 27%, cuando el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”) es 24%, agregó el mensaje que Chile “se hizo menos atractivo para invertir”.

“A esto se sumó una maraña regulatoria, más conocida como “permisología”, que, lejos de garantizar estándares de calidad o proteger a la ciudadanía, derivó en procesos ineficientes, elevando costos, retrasando proyectos y cerrando oportunidades de empleo y vivienda”, añadió.

En suma, se busca “más crecimiento, más inversión, más empleo formal y de calidad, para que los chilenos puedan gozar de los frutos de su trabajo”.

Para abordar este diagnóstico, el proyecto planteó la necesidad de avanzar en cuatro tipo de reconstrucción: física (por incendios), económica, institucional y fiscal.

En esta línea, el mensaje reforzó las metas del gobierno en pos de llegar a crecer 4% al cierre de la administración, con un desempleo de 6,5% y balance fiscal.

“Recuperar el crecimiento económico y abrir oportunidades de desarrollo es un deber con las familias chilenas, porque de ellos depende la recuperación de la confianza en el futuro y la posibilidad de acceder a un trabajo digno, a una vivienda propia y a una educación de calidad”, señaló el mensaje.

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