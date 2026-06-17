Plan Chile Renace: Kast presenta comisión asesora para generar propuestas que incentiven la natalidad

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, planteó que se busca “remover las barreras económicas, laborales, de cuidados, y salud que impiden hoy tener hijos a quienes desean tenerlos”.

El Presidente José Antonio Kast presentó la comisión asesora Presidencial del denominado Plan Chile Renace, que estará integrado por 16 expertos y será encabezado por María José Naudón con el mandato de generar un conjunto de propuestas a principios de 2027.

La instancia surge frente a una realidad demográfica preocupante al constatarse que la tasa global de fecundidad de Chile llegó a 0,99 hijos por mujer en 2025, la más baja desde que existe registro, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 y entre las más bajas del mundo. De mantenerse esta tendencia, se proyecta que en 2028 las defunciones superarán a los nacimientos y que en 2036 comenzará una caída de la población.

El Plan Chile Renace actúa sobre ocho ejes de intervención: costo de la vida, vivienda, apoyos y cuidados, corresponsabilidad y equidad de género, conciliación laboral y familiar, salud reproductiva, formación y estabilidad de vínculos familiares, y normas sociales y cultura.

La está integrada por especialistas con trayectorias en economía, demografía, políticas públicas, género, salud, empresa y sociología, aportará la legitimidad técnica e independiente que una política de esta envergadura requiere y sesionará mensualmente entre junio y diciembre de 2026, con la misión de entregar un informe de recomendaciones de políticas públicas al Presidente a inicios de 2027.

Kast indicó que “Chile hoy está entre los 15 países con menores índices de natalidad en el mundo, es un triste record que nos exige actuar con decisión para revertirlo”, precisando que “no es solo un tema de fuerza laboral o crecimiento económico, es de identidad nacional y proyección del país en el futuro. Es fundamental que entender que si la familia está bien, Chile está bien”.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, planteó que se tiene como objetivo en el Plan Chile Renace “remover las barreras económicas, laborales, de cuidados, y salud que impiden hoy tener hijos a quienes desean tenerlos”.

En tanto, María José Naudon, se abordaran las causas de la caída de la natalidad en Chile y proponer políticas públicas que sean integrales para fortalecer la idea de formar familia en nuestro país. “Es un trabajo exigente, pero vamos a convocar a distintas voces para conocer opiniones. Chile hoy tiene indicadores de natalidad preocupantes, porque cuando una generación no reemplaza a la otra estamos ante un problema desafiante”.

Los 16 integrantes

La presidenta de la comisión asesora será María José Naudon, decana Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez. El resto de los integrantes son David Bravo, director Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, Pontificia Universidad Católica de Chile; Simone Cecchini, director CELADE, CEPAL; Ignacio Irarrázaval, director Centro de Políticas Públicas, Pontificia Universidad Católica de Chile; Sebastián Izquierdo, investigador y coordinador académico CEP; María José Abud, directora ejecutiva Horizontal; Emilia García, directora de Estudios Idea País; Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas, Cámara Chilena de la Construcción; María Paz Riumalló, directora ejecutiva Centro Trabajo y Familia, ESE Business School; Alejandra Abufhele, académica Escuela de Gobierno UAI; Martina Yopo, académica Instituto de Sociología PUC; Manuel Donoso, jefe Departamento de Ginecología y Biología de la Reproducción, Universidad de los Andes; Francisca de Iruarrizaga, gerenta de Calidad Fundación Luksic; Consuelo Araos, académica Centro Signos, Universidad de los Andes; Sergio Micco, académico Facultad de Gobierno, Universidad de Chile; y Beatriz Hevia, asesora legislativa.