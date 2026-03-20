Sofofa busca estar a la vanguardia de la reflexión geopolítica en alianza con el Centro de Estudios Internacionales UC

Ambas instituciones consideran que el sector empresarial y la academia deben colaborar con el desarrollo de una política de Estado frente a los cambios globales que se atraviesan.

Geopolítica y Empresa se denomina el ciclo de conversatorios organizado por la alianza entre la Sofofa y el Centro de Estudios Internacionales UC, que se lanza este lunes con la sesión Seguridad Económica e Inversiones Extranjeras en Chile.

Se trata de una iniciativa que responde al diagnóstico compartido sobre la necesidad de actualizar una política de Estado de cara a un mundo que está en proceso de cambio, donde consensos de larga data van quedando obsoletos ante nuevos marcos de relacionamiento entre las naciones. En esta tarea país, aseguran ambas instituciones de la alianza, las empresas y la academia están llamadas a contribuir.

“Hay una reconfiguración global, una fragmentación, una polarización que evidentemente impacta la estrategia de las empresas”, asegura el secretario general de la Sofofa, Rodrigo Yáñez. “Esto parte con la primera administración del Presidente (Donald) Trump, donde se empiezan a dar indicios de esta suerte de desacople de China. Se empieza a dar también el desacople energético de Europa con Rusia. Además, está la guerra en Medio Oriente. Y junto con todo eso, irrumpe con fuerza el concepto de seguridad económica. El país tiene que tener una visión propia, una visión de Estado, sobre estos temas”, reflexiona.

Ante este escenario, “desde el gremio nos interesa estar en la vanguardia”, sostiene Yáñez, añadiendo que en ese marco esta “alianza de la academia y la empresa está llamada a generar un pensamiento colectivo, que aporte a este necesario debate nacional”.

En tanto, el diagnóstico del Centro de Estudios Internacionales UC es que existe “una brecha entre la realidad de Chile, que es uno de los países más abiertos al mundo, y la creciente relevancia de la geopolítica en los negocios, bajo el concepto de seguridad económica”, plantea el director de la institución, Jorge Sahd.

“A nivel político, en la elección, los temas internacionales fueron prácticamente invisibles, no figuraron y bastó que asumiera un nuevo Gobierno para darnos cuenta de lo central que es para Chile tener una comprensión de hacia dónde está yendo el mundo y el valor que está teniendo la geopolítica”, reflexiona Sahd.

Ante este déficit, ambos aseguran que es el Presidente de la República, junto con su Cancillería, el que debe liderar el desarrollo de una política exterior más robusta y dentro de ese marco, la academia y el sector privado deben hacer sus aportes.

Además del primer conversatorio protagonizado por los screening de inversión extranjera, el ciclo Geopolítica y Empresa tiene contemplado abordar temas como la disputa global de recursos naturales, infraestructura crítica, las relaciones con las potencias globales, las relaciones con América Latina y diversificación comercial de Chile, entre otros.