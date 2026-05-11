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Contrapropuesta opositora al proyecto de reactivación económica se abre a la rebaja del impuesto a las empresas

El documento, que fue elaborado por los centros de estudios del progresismo, insta al gobierno a separar la discusión en tres bloques: reconstrucción física (urgente), medidas de empleo e inversión (prioritario), y reforma tributaria estructural (requiere mayor deliberación con expertos y actores sociales).

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 11 de mayo de 2026 a las 12:05 hrs.

partidos políticos gobierno Oposición Proyecto de ley reforma tributaria impuestos empresas Claudia Rivas
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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