Gobierno y ANEF fijan fecha para iniciar conversaciones con miras a cambios en estatuto administrativo y evaluaciones de desempeño

Representantes del ministerio del Trabajo y los empleados públicos se verán las caras desde la próxima semana buscando conciliar posiciones en temas complejos.

El próximo jueves será la primera reunión formal entre el Ministerio del Trabajo y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) para iniciar las conversaciones con miras a mejorar las condiciones laborales del sector público, pero también para encontrar puntos de acuerdo en perfeccionamientos al estatuto administrativo y las evaluaciones de desempeño.

Al participar en el marco del seminario organizado por el Senado sobre empleo público, el titular de la cartera, Tomás Rau, informó que el 25 de junio se reunirán con los trabajadores del sector. “Estoy convencido que el diálogo como método permite avanzar. Tenemos muchas expectativas de que juntos podamos mejorar no solo el desempeño, sino que el bienestar, la carrera funcionaria al hablar con franqueza”, afirmó.

El secretario de Estado señaló que actualmente “conviven muchos estatutos en el empleo público. Hay que preguntarse si esta cantidad es el problema o hay que conversar de un estatuto único”.

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Otro aspecto que sale en estas conversaciones, añadió, son los cargos de confianza que los diferenció de los cargos técnicos de carrera, “que son importantes para la aplicación de las políticas públicas y que lleguen a la ciudadanía”.

Rau también adelantó que “tenemos un tema con los trabajadores a honorarios, es necesario fomentar concursos por mérito como entrada, hablar de lineamientos comunes que podría establecer el Servicio Civil.

A su juicio, uno de los desafíos se refiere a la “carrera funcionaria y evaluación de desempeño, porque con un 98% que lo logra eso es algo que hay que mirar, quizás en pensar en un rediseño de metas y objetivos que impacten en la ciudadanía y diferenciar estos desempeños. Eso es algo que seguramente vamos a conversar en la mesa que instalaremos la próxima semana”.

El presidente de la ANEF, José Pérez, valoró la instancia de diálogo y sostuvo que concurrirán con un espíritu colaborativo pensando en que perfeccionamientos en las normas de los funcionarios públicos redundará en un mejor servicio a la ciudadanía.

Precisamente, el director del Servicio Civil, Pedro Lea Plaza, indicó que hoy “la función pública enfrenta una crisis de confianza. La ciudadanía no evalúa normas, evalúa experiencias y ahí tenemos un problema, no por tener malos funcionarios, sino porque el diseño actual del sistema no es el adecuado con fragmentación, rigidez, opacidad y baja gestión”.

El personero llamó a alcanzar cuatro “acuerdos prácticos para el Estado que viene: merito en el ingreso, movilidad y carrera funcionaria; evaluación honesta y profesional; y un Servicio Civil rector para dar estándares comunes y dirección estratégica”.