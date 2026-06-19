Longueira vuelve a las canchas: el extimonel de la UDI postulará a encabezar el partido con Jorge Alessandri en la presidencia

Ambos representantes se unieron en una lista de consenso y el timonel actual de la colectividad, Guillermo Ramírez, entregó su apoyo a esta lista.

La elección interna de la UDI comienza a tomar forma. La experiencia del expresidente de la colectividad, Pablo Longueira, y el actual titular de la Cámara, Jorge Alessandri, optaron por unir la trayectoria del primero y las ganas del segundo para conformar una lista de consenso que aspira en encabezar la colectividad, en un nuevo periodo.

Con el memorial al fundador de la tienda, Jaime Guzmán, en Avenida Vitacura de telón de fondo, los ahora candidatos anunciaron la decisión de postular a la presidencia en una lista de consenso encabezada por el diputado, con el exministro como secretario general.

Alessandri, quien destacó la trayectoria y experiencia de su compañero de fórmula, manifestó que “este acuerdo requirió mucha conversación, requirió un esfuerzo” y “muestra que la UDI es un partido político maduro, que está dispuesto a hacer grandes acuerdos porque Chile necesita partidos fuertes, partidos convocantes, que den soluciones al país”.

Detalló, además que en lo que resta hasta las elecciones de la colectividad, a fin de año, definirán una lista “potente” y recorrerán el país para motivar a más personas con el servicio público. “lo que ha pasado hoy día no es solamente una buena noticia, es una señal para la UDI del futuro, que lo que vamos a construir va a ser grande y estará al servicio del país”.

“UDI para rato”

Por su parte, Longueira destacó la amistad que lo une a Alessandri, pese a la diferencia de edad entre ambos y rememoró que el año ’89 cuando se constituyó legalmente la UDI, Jaime Guzmán fue el presidente de la tienda y el propio Longueira el secretario general.

“Te quiero decir aquí, frente a todos los chilenos que para mí es un privilegio y un honor, así como fui el secretario de Jaime Guzmán, serlo de tu presidencia”, sentenció el exministro y señaló que, sin embargo, en el marco de la elección interna quien quiera levantar otra lista, tiene el legítimo derecho a hacerlo, “pero creo que con esta unidad, a los miembros de la UDI y a los que se fueron les quiero decir que hay UDI para rato”.

El actual presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, señaló que reiteró su respaldo a Alessandri, porque “es la persona indicada para continuar con una gran trabajo y, si bien todavía se puede presentar alguna lista a competir, creo que vamos muy bien encaminados”.