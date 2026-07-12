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Senador Walker y polémica por indicación del Gobierno a megarreforma: "Fue un error no forzado, un grave error del ministro Quiroz"

En entrevista con el programa Mesa Central, el parlamentario reiteró que quienes deben liderar las conversaciones por parte del Gobierno son el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Walker agregó que él votará "a favor de los acuerdos que permitan volver a crecer y generar empleo".

Por: DF Online

Publicado: Domingo 12 de julio de 2026 a las 14:30 hrs.

<p>Senador Walker y polémica por indicación del Gobierno a megarreforma: "Fue un error no forzado, un grave error del ministro Quiroz"</p>

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