Senador Walker y polémica por indicación del Gobierno a megarreforma: "Fue un error no forzado, un grave error del ministro Quiroz"
En entrevista con el programa Mesa Central, el parlamentario reiteró que quienes deben liderar las conversaciones por parte del Gobierno son el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Walker agregó que él votará "a favor de los acuerdos que permitan volver a crecer y generar empleo".
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El senador Matías Walker (Partido Demócratas) se refirió este domingo a la discusión de la megarreforma, la cual entra a una fase clave para su votación este miércoles en el Senado.
En particular, el parlamentario calificó como un error del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz el haber presentado una indicación que rebajaba el impuesto corporativo de 23% a 22% después de haber llegado a un acuerdo con senadores del PPD, la que rápidamente fue retirada.
En entrevista con el programa Mesa Central de T13, Walker calificó el impasse como “un error no forzado, un grave error del ministro Quiroz, falta de experiencia política".
En ese sentido, Walker reiteró que quienes deben liderar las conversaciones por parte del Gobierno son el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado. “El arte de la política no lo tienen que tener todos los ministros. Quiroz es más técnico, entonces por algo, Alvarado fue el que llama a Quiroz para decirle baje esa indicación porque se nos está bajando el PPD del acuerdo, porque él entiende de política”.
Acerca de la discusión tributaria en particular señaló que la rebaja al impuesto debe ser a 23% y agregó que él votará "a favor de los acuerdos que permitan volver a crecer y generar empleo".
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