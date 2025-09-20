El ejecutivo de Greystar que correrá en un mundial de gravel

El próximo 12 de octubre, en Países Bajos, un chileno hará historia al convertirse en el primer representante nacional en un Mundial de Gravel de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Se trata de Ivars Grinbergs, country manager y senior director del gigante inmobiliario global Greystar en Chile.



El ejecutivo, que antes pasó por Principal, Independencia y Patio, y ahora lidera la compañía que ha protagonizado varios negocios en el país, con operaciones por más de US$ 650 millones en distintos desarrollos, comenzó esta travesía en 2020, en plena pandemia, cuando decidió tomar su bicicleta y recorrer en solitario los más de 800 kilómetros que separan Santiago de Valdivia. Ese viaje fue el primer paso de un camino deportivo que lo ha llevado a competir en las ligas más exigentes del Gravel internacional, disciplina que combina recorridos por carretera y pistas de tierra o grava.



Tres veces ha participado en Unbound Gravel, Kansas (EEUU), la carrera más importante del mundo en esta modalidad. Fue el primer chileno en inscribirse en 2021 y este 2025 alcanzó un inédito 8° lugar en su categoría, logrando el mejor tiempo histórico para un representante nacional.



El ejecutivo cuenta que tiene entrenamientos que superan las seis horas en fin de semana y rutinas diarias junto al equipo IronCycling. En marzo de este año, consiguió un cupo al Mundial en Países Bajos tras un destacado desempeño en la primera fecha UCI de Gravel en Sudamérica en Brasil.