El llamado a la unidad de Kast y la “misión titánica” de Jara: cómo los medios internacionales cubrieron la primera vuelta presidencial
Jeannette Jara y José Antonio Kast son los candidatos que se disputarán la presidencia en la segunda vuelta el próximo 14 de diciembre y los medios internacionales ya destacan los desafíos que deberá enfrentar cada aspirante a La Moneda.
Noticias destacadas
El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer a los ganadores de la primera vuelta presidencial. En primer lugar se ubicó Jeannette Jara, candidata de centro-izquierda y militante del Partido Comunista, con 26,7% de los votos, seguida por José Antonio Kast, candidato conservador del Partido Republicano, con 24,1% de votos. En tercer lugar quedó Franco Parisi, con un 19,4%, Johannes Kaiser obtuvo un 13,9% y Evelyn Matthei un 12,7%.
Ese resultado fue replicado por medios internacionales. La agencia Bloomberg describió la segunda vuelta como una instancia que “pondrá en primer plano visiones profundamente opuestas”, en medio de un país que enfrenta la migración clandestina, un nivel de delincuencia “nunca antes visto” y una “economía débil”.
En este contexto, el medio destacó el contraste entre Jara y Kast. Aunque Kast promete una “fuerte consolidación fiscal” y recortes de impuestos corporativos, Jara apuesta por subsidios de ingresos a los pobres y flexibilizar las normas del secreto bancario.
También mencionó los puntos críticos de cada candidato. Mientras la aspirante del oficialismo -dijo- “ha tenido dificultades para distanciarse del Gobierno de Boric y de las posturas radicales de su partido”, Kast se ha visto cuestionado respecto a la “viabilidad de algunas de sus propuestas”, como la reducción de US$ 6.000 millones en gasto público en 18 meses.
Aún así, según Bloomberg, “en general, los mercados financieros se están posicionando para un gobierno más favorable al mercado”.
Los que se viene para los candidatos
Respecto a Jara, el medio El País fue categórico. “La misión de Jara es titánica, porque los vientos de Chile corren hoy a favor de la derecha radical y, como suele suceder desde hace 20 años, la presidencial siempre la gana el bloque opositor”. Por eso, según el medio español, “deberá entregar fuertes señales al electorado moderado”.
De acuerdo con el Clarín de Arfgentina, las elecciones están definidas y es que “según coinciden aquí todos los analistas y observadores, Kast ya tiene casi asegurada la victoria”, ya que es difícil que Jara logre repuntar la cifra de votantes que obtuvo este domingo, “sobre todo porque la ven como la continuidad de un Gobierno que termina con una imagen negativa”.
En esto coincide el medio La Nación, que destacó que “la victoria de Jara es ambigua: pasó el balotaje, pero con un resultado menor al esperado y enfrentará una segunda vuelta cuesta arriba”.
Un tercer lugar clave
En lo que la gran mayoría de medios internacionales coinciden es en el resultado inesperado del tercer lugar. El excandidato Parisi reunió alrededor del 19,4% de los votos y su respaldo a un candidato u otro no está asegurado. “El voto de Parisi es difícil de descifrar, porque no hay evidencia de que sea transferible”, de acuerdo con El País.
Para el Clarín, el apoyo de Parisi “podría ser fundamental para sumar votos en el balotaje”.
Según La Nación, “parte de su electorado (Parisi) –más cercano a la derecha liberal– también podría inclinarse por el postulante republicano”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria VIVA proyecta inversiones por US$ 100 millones en Santiago y consolidar su expansión en EEUU
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
Fintech peruana adquiere posición mayoritaria en la startup chilena de pagos ETpay
La empresa emergente local desarrolló una infraestructura para hacer pagos de cuentas a través de transferencias bancarias. A la fecha de la venta, facturaban US$ 5 millones anuales. Ahora, el plan es definir los próximos pasos con la compañía peruana para llegar a nuevos mercados.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete