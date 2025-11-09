Bazar ED cierra este lunes última jornada de feria con programación especial

La 17° versión de la feria de diseño, moda y decoración se extiende hasta el lunes couna programación especial que incluye un concurso para participar por un auto Lynk&Co.

Tras haber cerrado temporalmente por razones climáticas, la decimoséptima edición de Bazar ED se extenderá hasta el lunes 10 de noviembre, un día más de lo originalmente previsto.

Pero eso no es todo. Para celebrar esta jornada adicional, el equipo de ED ha preparado una programación especial que incluye la entrega de 300 revistas recopilatorias “ED 30 años” a los primeros visitantes, promociones exclusivas en tiendas y restaurantes, y el sorteo de un auto Lynk&Co 06 Pro entre todos los asistentes.

Además, la jornada contará con una masterclass de Kika Silva y una presentación en vivo de Amigo de Artistas, que culminará con el sorteo del automóvil.

“Queremos cerrar esta edición de forma especial. Por eso, preparamos distintas sorpresas para que el lunes se convierta en un día imperdible. Una verdadera fiesta del talento, la creatividad y el diseño”, dijo la directora de ED, Francisca Maturana.

El evento abrirá sus puertas desde las 11:00 horas en el Parque Bicentenario de Vitacura.