Cervecera AB InBev modifica estructura corporativa en América Latina y nombra a nuevo ejecutivo líder en la región
Luis Vives, que encabezaba la zona andina, pasará a dirigir el área comercial de Cervecería y Maltería Quilmes. En tanto, Pablo Panizza quedará a cargo de las operaciones de cinco países sudamericanos.
La multinacional belga AB InBev -matriz de Budweiser y Corona, entre otras- reajustó su plana ejecutiva en América Latina.
El actual presidente de la región andina (Chile, Bolivia y Paraguay), Luis Vives, pasará a liderar el área comercial de Cervecería y Maltería Quilmes en Argentina, a partir de enero 2026.
Será reemplazado por Pablo Panizza, actualmente Head Global de Ventas y Distribución de la cervecera -cargo con base en Nueva York-, quien asumirá como presidente de una nueva área denominada "Business Unit LAS", que además de los tres países de la región andina, integrará a Argentina y Uruguay.
Esto, dijo la empresa en una declaración, busca "fortalecer la eficiencia y la colaboración en los cinco países que componen la nueva estructura".
Panizza inició su carrera en Quilmes y ha ocupado distintas posiciones en AB InBev durante 25 años. "La conformación de la nueva Unidad de Negocios Latinoamérica Sur refuerza la importancia de Argentina como mercado estratégico de crecimiento, mientras se mantiene la autonomía operacional de cada país", dijo la firma.
