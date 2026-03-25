Cerro Dominador alista su retorno para abril tras casi tres años sin entregar energía continua al sistema

El hito, que se suma al reciente retorno de la Central Las Lajas de Alto Maipo, se da después de trabajos de reparación por fisuras en dos tanques de sales calientes. La iniciativa involucra una inversión de US$ 1.400 millones.

Este lunes el complejo hidroeléctrico Alto Maipo de AES Andes reanudó la operación de la Central Las Lajas (267 MW) tras más de tres años de desconexión al detectarse desprendimientos en la obra. Pero no será el único en sellar un hito. El proyecto Cerro Dominador, que se erige como la primera planta de Concentración Solar de Potencia (CSP) en América Latina y cumplió más de dos años sin entregar energía al sistema, alista su retorno. De hecho, la última vez que inyectó energía de manera continua al sistema fue en mayo de 2023.

Así lo reveló este martes el subgerente de Programación y Análisis Económico del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Pablo Ávalos, quien, en el marco de una Jornada Técnica para Empresas Coordinadas, adelantó detalles del Estudio de Seguridad de Abastecimiento, destacando -entre otros hitos- "el retorno de la central de concentración solar Cerro Dominador a partir del 5 de abril".

La iniciativa, que involucra una inversión de US$ 1.400 millones, ya había dado luces de volver a operar. DF consignó hace solo unos días que, en cuanto al estado de presencia de la central CSP Cerro Dominador, el 6 de febrero, en una comunicación al Coordinador Eléctrico, se informó que “la central se encuentra actualmente en la etapa final de su proceso de comisionamiento, desarrollando actividades propias de dicha fase, lo que ha implicado ajustar la fecha estimada de entrada en operación”. En consecuencia, dijo en ese momento, “se solicita extender el estado de presencia de la central hasta el 23 de marzo de 2026”.

El cambio de fecha representó un leve ajuste, ya que se consideraba indisponible Cerro Dominador hasta el 1 de marzo de 2026, según última información entregada por la empresa el 2 de enero.

El retorno de la iniciativa ubicada en la Región de Antofagasta marcaría un hito relevante en la historia de la obra que se inauguró en junio de 2021 tras seis años de construcción. En específico, cabe recordar que la obra, de 210 MW de capacidad, combina una planta fotovoltaica de 100 MW más una termosolar de 110 MW. Su central fotovoltaica convencional ha seguido inyectando energía al sistema, pero la planta termosolar Cerro Dominador no está en funcionamiento, ya que una parte específica de la isla de potencia está en proceso de reparación.

Esto, ya que al detectarse fisuras en dos tanques de sales calientes -clave para que pueda entregar energía día y noche- su camino se puso cuesta arriba. A pesar de las reparaciones, tras funcionar, luego volvía a presentar filtraciones. Incluso, se dejó solo un tanque operando, pero después se fisuraba el otro. La solución que habría quedado era directamente la reconstrucción de la infraestructura.

Fenómeno del Niño

De acuerdo a lo informado en la jornada, se está previendo para este año un crecimiento importante de la capacidad instalada del orden de 2.400 MW de generación solar fotovoltaica, 750 MW de generación eólica, y también 50 MW y 64 MW de generación térmica e hídrica, respectivamente.

En tanto, se indicó que se está cerrando el año hidrológico con una probabilidad de excedencia del 94%. ¿Qué se espera para 2026? El organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico aseguró que se exhibe una mayor probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la condición del Niño, lo cual está asociado a mayores precipitaciones.

Esto, dijeron, es coincidente con los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile, en la cual también en la zona sur se muestran precipitaciones normales y sobre lo normales para el trimestre marzo, abril y mayo. "Es decir, en base a estos pronósticos se prevé una mayor cantidad de precipitaciones en las zonas donde hay generación hidroeléctrica, lo cual favorece las condiciones de abastecimiento", aseguraron.

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En cuanto a la energía embalsada, "si bien podemos observar una disminución respecto al año 2024-2025, aún así estamos por sobre la energía embalsada del año 2021, que fue una de las sequías más extremas desde la estadística y es donde también estuvo vigente un decreto razonamiento preventivo".

Considerando la condición hidrológica actual año 2025-2026 (probabilidad de excedencia del 94%), que la ubica dentro de las cuatro hidrologías más secas desde el año 1960, indicaron que el abastecimiento del sistema eléctrico nacional durante el año 2025, los primeros meses de este año, se ha mantenido en condiciones normales.