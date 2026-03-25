Distribuidoras de Combustible dicen que consumo se multiplicó de tres a cinco veces y aseguran que este jueves se normalizará

Gremio Adico indicó que hay un "shock de demanda" y que las empresas han reforzado la entrega de los productos con turnos extraordinarios de sus colaboradores.

La Asociación de Distribuidoras de Combustibles de Chile (Adico) se refirió este miércoles al efecto que se ha generado en este sector el anuncio de un alza histórica en el precio de los combustibles que se concretará a partir de este jueves.

En un declaración, el presidente de la asociación, Fernando Rodríguez, aseguró que esto significó un “shock de demanda” por combustibles, que se tradujo en miles de consumidores intentando cargar sus estanques antes del alza histórica.

Ello "implicó que el consumo se multiplicó por cerca de tres a cinco veces respecto de un día normal en muchas estaciones de servicio y horarios de punta, agotando en horas el inventario de reservas en los estanques", detalló el dirigente.

En esa línea, aseguró que, para satisfacer esta situación que se presentó desde el lunes en la noche, las empresas distribuidoras han reforzado la entrega de combustibles con turnos extraordinarios de sus colaboradores, "a quienes hacemos un público reconocimiento por su destacada labor de servicio público, además de reforzar la línea de solicitudes de abastecimiento de ENAP a las plantas de distribución".

Lo anterior, considerando que la petrolera estatal abastece más del 80% del consumo de gasolinas del país.

Ante el inicio del alza anunciada, el presidente de Adico proyectó: "A partir de este jueves 26 se deberá normalizar el consumo y la cadena de abastecimiento, tanto por ENAP como por la llegada progresiva de importaciones encargadas previo a este anuncio del Gobierno".