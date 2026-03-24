ENAP asegura que está operando sin interrupciones y que no existen problemas de abastecimiento

La estatal comunicó que, a la fecha, mantiene los stocks de los productos comprometidos con sus clientes.

De cara al alza histórica en los combustibles que se concretará este jueves, y en medio de la mayor demanda que se ha observado en las estaciones de servicio, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) aseguró que a la fecha no existen problemas de abastecimiento en las materias primas requeridas por la estatal, por lo que la empresa mantiene los stocks de los productos comprometidos con sus clientes.

"Hoy, los terminales marítimos, refinerías, plantas de almacenamiento y oleoductos de ENAP están operando de manera continua, sin interrupciones y coordinadamente para poder cumplir con los programas de producción", informó la petrolera en una declaración.

En el escrito, la firma enfatizó que cumple un rol estratégico al asegurar el abastecimiento oportuno y seguro de los combustibles, de acuerdo con los compromisos comerciales establecidos, contribuyendo al normal funcionamiento del sistema energético del país.

Cabe recordar que ENAP abastece cerca del 60% de la demanda de hidrocarburos de todo el territorio nacional, a través de lo que producen sus refinerías y de los productos terminados que importa. Esto es igual, precisaron desde la empresa, aproximadamente, al 90% de las gasolinas, 40% del diésel y 70% del kerojet usados en el país.

La diferencia (cerca del 40% restante de los combustibles usados en Chile) son importados, almacenados y entregados directamente por las empresas distribuidoras a los clientes finales.

"ENAP cuenta con acuerdos comerciales con empresas distribuidoras mayoristas y clientes industriales. Estos contratos establecen compromisos anuales que exigen una programación anticipada y ordenada", agregaron.