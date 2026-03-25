Ministra de Energía informa que solo 32 bombas de bencina de un total de casi 2 mil tienen problemas o están sin servicio

Ximena Rincón dijo: "No podemos seguir dependiendo de los precios del combustible fósil". "Hay que aprovechar la situación que hoy día vivimos para que seamos efectivamente protagonistas y no espectadores", añadió.

A las 08.30 horas, a menos de 24 horas de que se concrete el alza en los combustibles, en Chile habían solo 32 estaciones de servicio con algún tipo de problema o sin servicio de un total de 1.850 bombas de bencina que existen en el país, según informó la ministra de Energía, Ximena Rincón.

Lo anterior, explicó, porque se había acabado el combustible. "Eso se explica básicamente porque la gente salió a cargar para tratar de tener un ahorro frente al alza que va a venir el día de mañana y se provocó obviamente un colapso y falta de combustible, pero se van a reponer durante el día de hoy. Por lo tanto, eso no debiera ser un tema", aseguró tras participar en la inauguración de RE+Conosur.

La secretaria de Estado precisó que han hablado con ENAP, Copec, Shell y Aramco para saber cuáles son las operaciones, la disponibilidad y dijo: "Salvo que se corte el suministro desde fuera, nosotros importamos petróleo, no nos olvidemos de eso, importamos todo prácticamente el petróleo, no debiera haber problema. Y el precio es algo que estamos viendo en todo el mundo".

En ese sentido, recordó que el ministro de Hacienda ha especificado su plan para enfrentar este escenario y ya se aprobó en la Cámara de Diputados el primer proyecto de ley en esa línea. Y, agregó, "tendremos que ver todas las otras medidas necesarias".

Consultada por efectos al alza en las cuentas de electricidad, indicó: "Tenemos una matriz que es mixta y obviamente en donde se ocupe petróleo para que las centrales funcionen hay un efecto que debiera traducirse en la cuenta de la luz. Pero también tenemos que entender que los contratos son a largo plazo, donde está el tema de no solo el precio del diésel, sino que está también el precio del dólar. Hay una serie de componentes y eso lo estamos viendo con la Comisión Nacional de Energía y con la SEC, a efectos de tener una proyección de lo que pudiera significar en la cuenta de la luz".

Y sentenció: "¿El alza del precio de los combustibles trae inflación? Sí, lo han dicho todos los expertos. El endeudarse por el país y pedir un crédito para que esto no pase hoy día pero va a pasar la próxima semana porque así es el Mepco, vale decir, retardamos la entrada en vigencia del alza de precio, también trae inflación. Endeudarse a Chile le cuesta plata y esa plata la pagan todos los chilenos".

Rincón también se refirió al estudio que están desarrollando para buscar una fórmula que mitigue el impacto de la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD). "Nos quedan poquitos días para que termine el mes de marzo. Estamos con los equipos desplegadísimos en el Ministerio tratando de ver una alternativa. Espero que la encontremos porque el Gobierno anterior solo instruyó el alza, el recálculo, no dejó ningún proyecto presentado en esta materia para ver cómo contenía a los sectores más vulnerables. Y eso habla de, bueno, ¿dónde están las prioridades?", cuestionó.

Rincón señaló lo anterior a pesar de que la administración anterior le propuso un proyecto de ley con una fórmula que podría amortiguar el efecto de la devolución de la deuda a las distribuidoras eléctricas y la ahora autoridad indicó que se revisaría la idea.

"Nosotros queremos evitar eso y queremos buscar una fórmula que nos permita obviamente atender a un tema que es real. Las familias no pagaron porque se postergó una cuenta. Esa cuenta hay que pagarla en algún minuto y nosotros queremos buscar una fórmula alternativa a la que estableció el Gobierno", arremetió hoy Rincón, agregando que "estamos buscando una fórmula que permita que no tengan las familias que ver encarecidas sus cuentas y esperamos poder tener buenas noticias".

Y enfatizó: "Obviamente no es una buena noticia que tengan que pagar, por mucho que sea una deuda que todos tenemos, que se encarezca justo ahora en invierno, cuando además tenemos estos efectos de la guerra y, ojo, de un Gobierno que no nos dejó dinero para poder reaccionar".

En cuanto a los plazos para anunciar dicha fórmula, indicó que "esperamos que en los próximos días". "Se las vamos a anunciar cuando la tengamos", dijo, al ser consultada por las vías disponibles.

"No podemos seguir dependiendo de los precios del combustible fósil"

Previamente, en su exposición, Rincón aseguró: "Yo siempre digo que las crisis son oportunidades". En esa línea, indicó que "la verdad es que creo que tenemos que ser más audaces y presionar más para que nuestro país aproveche sus oportunidades". En su reflexión, recordó que Chile desde el año 2017 empezó con la política de electromovilidad y que ella misma fue autora de una de las mociones que se refundieron y dieron origen a la ley de Net Billing.

"Hoy día somos de verdad pioneros en la energía renovable en América Latina. Hoy día el desafío es cómo hacemos para no perder esa energía renovable, para que no haya vertimientos. Y entonces está todo el empuje para el almacenamiento y las baterías", dijo.

Destacó el programa MiTaxi que se implementó e indicó que se tiene que ver cómo reeditar. Y lanzó: "No podemos seguir dependiendo de los precios del combustible fósil y porque finalmente nuestros hijos y nuestros nietos nos van a agradecer que tengamos ciudades más limpias".

"Hay que aprovechar la situación que hoy día vivimos para que nosotros seamos efectivamente protagonistas y no espectadores", añadió.

Rincón recordó la política energética nacional al 2050 que instala la carbono neutralidad como horizonte energético y sostuvo que los datos están señalando que probablemente se llegue antes que ese año a que eso sea realidad. Por lo tanto, dijo, "tenemos que ponernos más desafíos, porque como país, cuando nos ponemos los desafíos, hemos dado muestra de que somos capaces de cumplirlo".

En su exposición, aseguró que "tenemos que seguir avanzando en el tema del hidrógeno verde. Hoy día no es competitivo, entonces no podemos poner todas las fichas ahí, pero no podemos dejar de hacer todo lo necesario para que cuando sea el minuto estemos listos y no empecemos recién a pensarlo. Tenemos que tener líneas de transmisión que nos permitan llevar la energía desde el norte o del sur al resto del país. Y para eso tenemos que tener flexibilidad y tenemos que impulsar todo lo que sea posible para almacenar".

La autoridad arremetió que "las energías renovables tienen que ser la fuerza histórica que mueva a nuestro país. Sabemos que es posible porque los datos así lo están demostrando y, por lo tanto, hoy día el desafío es generar una red de almacenamiento suficiente y una línea de transmisión capaz. Y para eso tenemos que volver a lo que ocurría hace años atrás".

"El desafío no es imposible de cumplir y tenemos que ser ambiciosos, Ambiciosos porque la ciudadanía nos va a exigir respuestas más rápidas y más efectivas y tenemos que llegar a ellos", afirmó.

Rincón fue más firme en su convicción: "Más allá de la discusión del Mepco, y si se hizo lento, se hizo rápido, si se podría haber diferido el alza, lo real es que si seguimos ocupando el diésel como elemento de energía para el transporte y para otras áreas donde las hemos ido sacando poco a poco, vamos a estar sujetos al vaivén del mundo y a las decisiones de terceros. La guerra no la provocamos nosotros. Y las arcas fiscales son las que tenemos".

"Aprovechemos la crisis y veamos de qué manera aceleramos la electromovilidad", comentó.

Tras el evento, indicó que se siente gestora de la energía renovable no convencional, del Netbilling y de muchas otras iniciativas en donde participó con proyectos de ley que fueron realidad después. "Las crisis son una oportunidad y esta debiera ser una oportunidad no solo para nuestro país", dijo.