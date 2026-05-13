Generadoras de Chile, Consejo Minero y Asociación de Generación Renovable arremeten por ofensiva PMGD: "Gozan de un subsidio cruzado que pagan todos los chilenos"
Los gremios enviaron cartas separadas a la ministra Rincón para que no se retrasen los ajustes reglamentarios en curso. Esto, ya que once compañías PMGD criticaron -en el marco del ChileDay- el reingreso de dos decretos sin mayores modificaciones.
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Generadoras de Chile, la Consejo Minero y la Asociación de Generación Renovable (AGR) arremetieron a la carta -revelada el viernes por DF- que fue enviada por once empresas generadoras de capitales europeos y norteamericanos -todos Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD)- al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio del ChileDay, donde estas compañías manifiestan su preocupación respecto de los efectos derivados del reingreso de los Decretos Supremos Nº88 y Nº125.
En una extensa misiva dirigida a la ministra de Energía, Ximena Rincón, Generadoras de Chile plantea la necesidad de concretar la modernización de la normativa aplicable a los PMGD, ya que -a juicio del gremio- el marco regulatorio vigente de estas unidades ha quedado superado por la realidad tecnológica y el crecimiento exponencial del sector, lo que impone desafíos críticos de seguridad operativa, visibilidad técnica y eficiencia económica que el Sistema Eléctrico Nacional ya no puede seguir postergando sin comprometer su propia estabilidad.
De esta manera, el gremio apuesta a seguir adelante con la acción emprendida recientemente por las autoridades de reingresar los decretos con ajustes menores, a diferencia de las firmas PMGD que buscaban que la actual administración incorporara cambios a los documentos trabajados en el gobierno anterior.
Luego de las distintas etapas de consulta, revisión, retiro y reingreso del proceso de modificación de los referidos reglamentos, Generadoras recalca que corresponde ahora materializar la toma de razón por parte de Contraloría General de la República, su publicación y entrada en vigencia, "evitando nuevas dilaciones que prolonguen brechas regulatorias ya transversalmente identificadas".
"Ambos decretos forman parte de un mismo ajuste regulatorio y, por tanto, su tramitación y publicación debe concretarse de manera conjunta y coordinada, a fin de asegurar la necesaria coherencia normativa, certeza operacional y aplicación efectiva de las nuevas exigencias", lanzó en la misiva, la que también fue enviada con copia al ministro de Hacienda.
En otro carril, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, también envió una carta a Rincón, señalando que, a raíz de información pública sobre las gestiones que están realizando representantes de empresas con inversiones en PMGD para que los reglamentos sean retirados de la toma de razón, es "oportuno enfatizar nuestra apreciación sobre la necesidad de no retrasar los ajustes reglamentarios en curso".
Lo anterior, explicó el dirigente, porque permiten empezar a corregir distorsiones reflejadas en mayores costos sistémicos que restan competitividad a los sectores productivos intensivos en energía.
"Todos los sectores interesados en las modificaciones reglamentarias tuvimos la oportunidad de hacer sugerencias en los procesos de consulta pública de borradores, que comenzaron prácticamente hace un año, y hemos podido hacer planteamientos en etapas posteriores cuando se conocieron los textos definitivos", indicó Villarino.
En esa línea, precisó que no los deja satisfechos la "excesiva extensión" de los regímenes transitorios, porque "dilatan la convergencia hacia escenarios sin distorsiones". "Pero ante la alternativa de que siga postergándose el inicio de la solución, optamos decididamente por una pronta modificación reglamentaria, de acuerdo con los textos en toma de razón", agregó.
En la misiva, el gremio planteó de entrada que su principal preocupación es que los costos de la energía eléctrica son más altos que en otros países mineros, un 16% más que el promedio de los principales competidores en producción de cobre y específicamente un 26% más que en Perú. Y que la causa de la desventaja de costos energéticos son los costos de origen regulatorio. Entre ellos, el de mayor incremento en el último tiempo -dijeron- es el precio estabilizado para PMGD, que ha significado US$ 700 millones de mayor costo sistémico.
También en otra carta dirigida a Rincón, AGR indicó que los reglamentos cuya tramitación se cuestiona sólo tienen por objeto corregir graves distorsiones a la competencia que favorecen al segmento PMGD en perjuicio del resto del sistema eléctrico y, en particular, respecto de los precios de la energía eléctrica que pagan todos los consumidores del país.
"El régimen actualmente vigente permite a los PMGD acogerse a un mecanismo de estabilización de precios que, en la práctica, les asegura ingresos sustancialmente superiores a los de cualquier otro generador, incluidos aquellos proyectos renovables de mayor escala que compiten en condiciones de mercado y que hoy soportan recortes a su producción de energía eléctrica sin compensación alguna. Por tanto, los PMGD actualmente gozan de un subsidio cruzado que pagan, directa o indirectamente, todos los chilenos", arremete el gremio.
AGR dice ser consciente de la "intensa presión" que han ejercido sobre la institucionalidad chilena diversos fondos de inversión internacionales con el objeto de impedir o postergar la entrada en vigor de estas modificaciones reglamentarias, presión que se ha desplegado en múltiples frentes y que ha llegado a expresarse incluso en la última edición del Chile Day.
"Esa circunstancia, lejos de constituir un argumento para revisar la orientación de la política pública, refuerza la importancia de que ministerio de Energía sostenga con firmeza el curso regulatorio definido, sobre la base de criterios técnicos y de interés general, resistiendo señales que, de prosperar, instalarían un precedente delicado respecto de la capacidad del país para corregir distorsiones de mercado", aseguraron en la carta.
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