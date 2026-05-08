Cambios en la cúpula de Copefrut: histórico José Luis Soler deja la presidencia del directorio y Andrés Fuenzalida toma el mando
La gigante exportadora frutícola lleva adelante una reestructuración profunda en medio de su estrategia para consolidar su presencia internacional y proyectar su crecimiento hacia la próxima década.
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Una profunda reestructuración de su plana ejecutiva y directorio está llevando adelante la gigante Copefrut, la segunda mayor exportadora de cerezas de Chile y cuarta del sector frutícola a nivel general, en medio de una serie de cambios que buscan consolidar la presencia de la firma ligada a la familia Soler Mallafré en los mercados internacionales.
Así, tras la noticia de la salida de Andrés Fuenzalida de la gerencia general luego de 11 años en el cargo, que fue dada a conocer este martes, la compañía concretará el movimiento: Fuenzalida pasará a reemplazar al histórico José Luis Soler Ruiz en la presidencia del directorio, posición en la que estuvo 17 años y desde donde lideró parte de la profesionalización los negocios frutícolas iniciados por su padre, el hijo ilustre de Curicó, José Soler Mallafré.
“Tras más de una década en la Gerencia General, doy un nuevo paso dentro de Copefrut. Desde este nuevo rol, mi enfoque estará en aportar a los desafíos estratégicos y de largo plazo de la compañía, dando continuidad a una historia de crecimiento, innovación y trabajo junto a productores, colaboradores y clientes", dijo Andrés Fuenzalida en un comunicado que trascendió y al que tuvo acceso DF.
La reestructuración no termina allí. Como gerente general asumió Manuel Ibáñez, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se incorporó a la compañía en 2018 como gerente de calidad y, desde marzo de 2020, se posicionaba en la gerencia de Operaciones.
"Su exitosa trayectoria al frente de ambas áreas le ha permitido desarrollar un conocimiento profundo del negocio y de la organización, consolidándose como el liderazgo natural para este nuevo desafío", indicó Coprefrut en una comunicación a la que accedió este medio.
Copefrut internacional
El foco de los cambios responde a la estrategia de la exportadora chilena a consolidar su presencia en los mercados internacionales y proyectar su crecimiento hacia la próxima década. En ese marco, Felipe Casanova asumirá la gerencia general de Copefrut Internacional, filial mediante la cual la exportadora participa en proyectos fuera de Chile.
Desde Europa, Casanova liderará iniciativas destinadas a fortalecer la presencia de la compañía en mercados relevantes y reportará directamente al nuevo gerente general.
A ello se suma el nombramiento de Andrés Nawrath como nuevo gerente comercial. El ejecutivo se desempeñaba hasta ahora como subgerente de ventas y, según indicó la compañía, su experiencia permitirá dar continuidad al desarrollo comercial de la exportadora.
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