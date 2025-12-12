Centros de esquí anuncian inversiones para temporada 2026 e inician sus planes de mejora durante el verano

En MCP destinarán US$ 10 millones para La Parva y Valle Nevado. Andacor espera desembolsar del orden de los US$ 1,5 millones.

Tras una temporada histórica durante 2024, los centros de esquí no esperaban menos para el invierno de este año y tanto Valle Nevado como La Parva, El Colorado y Parque Farellones sacaron cuentas alegres al cierre de la temporada.

En palabras de la nueva gerente general de Valle Nevado, Dominique Rudloff, “fue una temporada récord”, alcanzando las 310 mil visitas aproximadamente.

“La temporada 2025 es la mejor de Valle Nevado en su historia, seguida por la de 2024 y de 2023”, sostuvo Rudloff, y aseguró que parte clave de este resultado fue la interconexión con La Parva. “Más de 23.500 esquiadores cruzaron desde La Parva hacia Valle Nevado, y un número similar lo hizo desde Valle Nevado hacia La Parva”, precisó.

Por su parte, el nuevo gerente general de La Parva, Juan Rodríguez, afirmó que “el balance del invierno fue excelente” y agregó que el centro experimentó un “crecimiento sostenido” en visitantes, cerrando la temporada con más de 145 mil esquiadores.

El gerente general de Andacor -matriz de los centros El Colorado y Parque Farellones-, Juan Ignacio Morales, resumió que “fue una muy buena temporada invernal por segundo año consecutivo”, la cual -en sus palabras- “estuvo marcada por el aumento de visitantes con respecto al año pasado” cerrando la temporada 2025 con más de 180 mil esquiadores.

No obstante, el ejecutivo indicó que en Parque Farellones la tónica fue un poco distinta, porque debido a la cantidad de visitas de 2024 (más de 283 mil), tuvieron serios problemas operacionales, por lo que para 2025 determinaron un aforo máximo. “En definitiva, en la temporada tuvimos más de un 30% menos de público que el año pasado, pero mantuvimos el nivel de ingresos”, aseguró.

Temporada estival de preparación

De cara a la próxima temporada de invierno, los tres centros esperan mejorar aún más la experiencia para los visitantes, potenciando nuevas atracciones, además de incrementar la calidad del servicio en pistas y en la montaña.

Para esto todos estarán realizando mantenciones y ejecutando sus planes de inversiones durante el verano, por lo que no habrán actividades durante la temporada estival.

El nuevo gerente general de Mountain Capital Partners (MCP) -dueño de Valle Nevado y La Parva-, Ricardo Margulis, indicó que las inversiones para 2026 en La Parva y Valle Nevado serán cercanos a los US$ 10 millones.

Detalló que en La Parva destinarán recursos para la ampliación del sistema de fabricación de nieve, la incorporación de un nuevo motor en el andarivel Tórtolas, la compra de una máquina pisa-nieve para el mantenimiento de las pistas, mantenciones profundas en los andariveles existentes y la instalación de unos nuevos, los que debiesen estar operativos a partir de 2027.

A su vez, Margulis indicó que en Valle Nevado la inversión permitirá mejorar y ampliar la infraestructura hotelera, optimizar el sistema de fabricación de nieve, nuevos equipos para rental, mejorar los andariveles existentes e incorporar una nueva máquina pisa-nieve.

Por su parte, el gerente general de Andacor señaló que durante 2026 como administración están recomendando una inversión de US$ 1,5 millones en total. Especificó que también están potenciando proyectos en línea con la fabricación de nieve tanto en Farellones como en Colorado, los cuales están en proceso de aprobación por el directorio.

En cuanto a posibles nuevos andariveles, como la Telesilla Alpina, Morales dijo que “como administración siempre avanzamos en las gestiones preparatorias de distintos proyectos, pero su desarrollo no es de un año a otro”.