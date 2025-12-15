Hans Eben, empresario: “(Kast) tiene un gran desafío, que es mostrar un cambio de rumbo”

Sostuvo que el amplio triunfo del candidato de la oposición “es una clara señal de que la gran mayoría de los chilenos no acepta correr el riesgo de tener un gobierno liderado por un comunista”.

El empresario Hans Eben dijo -tras el amplio triunfo de José Antonio Kast por sobre la carta del oficialismo, Jeannette Jara- que el electo Presiente de la República “tiene un gran desafío, que es mostrar un cambio de rumbo”. Además, sostuvo que el amplio triunfo del candidato de la oposición “es una clara señal de que la gran mayoría de los chilenos no acepta correr el riesgo de tener un gobierno liderado por un comunista”.

- ¿Cuál es su lectura del triunfo por amplia mayoría de José Antonio Kast en el balotaje?

- Un resultado tan abultado es un claro indicador que una gran mayoría de chilenos aspiran a un cambio de rumbo, a un cambio en muchos aspectos. Un cambio en cómo enfrentar la inseguridad, cómo acelerar la economía, cómo reactivar el empleo, cómo mejorar la salud, educación y muchos otros aspectos claves para mejorar la vida de todos los chilenos. Aunque no sea políticamente correcto decirlo, creo que es una clara señal de que la gran mayoría de los chilenos no acepta correr el riesgo de tener un gobierno liderado por un comunista, que para muchos es más bien un retroceso.

- ¿Cuáles debiesen ser las prioridades del nuevo Presidente?

- Con este nivel de apoyo, su primera prioridad debiese estar enfocada en asegurarse en representar a todos sus votantes. Este es un apoyo que va mucho más allá del Partido Republicano y los futuros análisis posiblemente indiquen que la votación va más allá de la derecha. Desde un comienzo, todos sus votantes se deben sentir escuchados y ver que sus intereses están siendo considerados. En paralelo tiene un gran desafío, que es mostrar un cambio de rumbo y que sus promesas de campaña se comiencen a ver muy tempranamente, sobre todo en temas donde sus votantes veían sus fortalezas, como en temas de seguridad y crecimiento económico.

- ¿Qué rol considera que debe tener el mundo empresarial en este nuevo ciclo político?

- Al empresariado se le viene exigiendo un rol más protagónico en los más diversos debates de políticas públicas del país. Esta mayor participación ha sido visible en los diferentes gobiernos y hoy el empresariado tiene la oportunidad de seguir contribuyendo con el país. Son muchos los espacios donde se puede contribuir para un Chile más justo e igual, pero en lo personal espero que el foco esté en el crecimiento económico, creación de empleos y mejora en la gestión pública-privada.