Industria

Octubre se posicionó como el mejor mes para las exportaciones de vino embotellado y China cae al quinto lugar entre los destinos

En el mes se enviaron 4,8 millones de cajas al exterior por US$ 131,7 millones, anotando un alza de 6,4% en volumen y de 4,9% en valor respecto del mismo periodo de 2024.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Martes 2 de diciembre de 2025 a las 12:17 hrs.

