Octubre se posicionó como el mejor mes para las exportaciones de vino embotellado y China cae al quinto lugar entre los destinos

Las exportaciones de vino embotellado cerraron octubre con positivas cifras, convirtiéndose en el mejor mes del año para la industria.

Vinos de Chile indicó en su informe mensual que en octubre se enviaron 4,8 millones de cajas al exterio por un total de US$ 131,7 millones, anotando un alza de 6,4% en volumen y de 4,9% en valor respecto del mismo periodo de 2024. En tanto, el precio promedio marcó una baja de 1,4% y se situó en US$ 27,7/caja.

En el acumulado, las exportaciones de vino embotellado registraron un nivel similar al año anterior, con el envío de 39,4 millones de cajas por un valor de US$ 1.079 millones; mientras que el precio promedio se ubicó en US$27,4/caja, un 2,1% menos respecto del mismo período de 2024.

El gremio además agregó que en doce meses se han enviado al exterior 47,1 millones de cajas de vino embotellado, con un retorno de US$ 1.289 millones, lo que representa una moderada alza de 1,8% en volumen junto con una casi nula variación en valor (0,3% menor) en comparación con el mismo año móvil anterior.

En este ciclo, el precio promedio ha retrocedido un 2,1% y se sitúa en US$27,4/caja.

Respecto a los segmentos de precio, Vinos de Chile señaló que en el acumulado hasta el mes de octubre, los que tuvieron mejor desempeño fueron los del rango de US$ 40 a 50/caja y los de US$ 20 a 30/caja, con aumentos en torno al 5% en volumen y valor.

“Los demás segmentos están en terreno negativo siendo los vinos de US$ 50 a 60/caja los que presentan mayores bajas (8,5% en volumen y valor)”, destacó la asociación gremial.

Principales mercados

Si se desglosan los principales mercados de exportación, se puede detectar que Brasil sigue consolidando su liderazgo y volvió a crecer durante octubre, con un aumento de 16% en volumen y 14% en valor en comparación con octubre de 2024.

Según el informe, destaca también el aumento de los envíos a Canadá y México, ambos con incrementos superiores al 60%, además de Irlanda, con un alza de 27% en volumen y 31% en valor, y Francia que irrumpe en términos de valor, con un precio promedio US$ 296/caja.

Si se mira el período acumulado del año, Brasil vuelve a brillar, liderando con el 18% de los envíos de vino embotellado y el 16% de su valor y, además, acumula un crecimiento de 7% en volumen y 5% en valor respecto del mismo lapso de 2024.

Canadá, Irlanda y Corea del Sur también presentan alzas en este comparado. En cambio, los envíos hacia Estados Unidos, Reino Unido, China y Holanda han disminuido.

Respecto a los últimos doce meses, el gremio indicó que se han enviado 8,6 millones de cajas a Brasil por un valor de US$ 210 millones, lo que significa un aumento de 8,7% en volumen y 6,7% en valor respecto del mismo año móvil anterior.

“Le sigue con distancia Estados Unidos, con prácticamente la mitad de las cajas enviadas a Brasil y un retroceso de casi 7% en volumen y de 6% en valor. China, otrora nuestro principal destino, ya está relegada al quinto lugar de nuestros mercados top 10 y arrastra una baja de 23% en el período comparado. Por su parte, Canadá, Irlanda y Corea del Sur muestran un desempeño positivo en este ciclo”, recalcó Vinos de Chile en su informe.

Respecto al precio promedio, en doce meses y entre los destinos top ten, China es el de mayor precio promedio, con US$ 34,3/caja, seguida de Corea del Sur, con US$ 33,9/caja y Canadá, con US$ 32,4/caja.