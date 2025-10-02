Albemarle nombra a exejecutivo de Codelco a cargo de producción en Salar de Atacama

La estadounidense fue multada por casi US$ 4 millones por la SMA por su operación en esa cuenca.

Albemarle Corporation, la mayor productora mundial de litio, nombró a Sebastián Carmona como vicepresidente y líder regional para América Latina, a partir del 6 de octubre de 2025.

En este cargo, Carmona liderará las operaciones en la región y supervisará el programa de Extracción Directa de Litio (DLE, por sus siglas en inglés) en el Salar de Atacama en Chile, asegurando el compromiso continuo de la compañía con operaciones responsables y sostenibles.

Según la compañía, Carmona cuenta con más de dos décadas de experiencia en liderazgo en los sectores minero, tecnológico e industrial, habiéndose desempeñado previamente en cargos ejecutivos en Honeywell y Codelco.

Ha liderado portafolios de investigación y desarrollo e innovación a gran escala, gestionado proyectos de capital por miles de millones de dólares y promovido la transformación digital en diversas geografías, incluyendo en Estados Unidos y Chile.

"Las operaciones de Albemarle en Chile son fundamentales para nuestro portafolio", señaló Mark Mummert, Chief Operations Officer de Albemarle. "Llevamos 45 años operando con orgullo en Chile y buscamos colaborar activamente con las comunidades y el gobierno. De cara al futuro, la amplia experiencia de Sebastián será clave para seguir desarrollando nuestros recursos de clase mundial en la región de manera segura, responsable y transparente", señaló.

Carmona es ingeniero civil industrial y magíster en Minería, ambos de la Universidad de Chile, y Magíster en Finanzas de London Business School. Desempeñará sus funciones desde la oficina de Albemarle en Santiago.