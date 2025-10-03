Nuevo presidente en el mayor sindicato minero de Chile: tras 12 años, Sebastián Liberona derrota a histórico líder de Escondida
Entre los 15 postulantes a la nueva directiva, el expresidente quedó en segundo lugar.
A las 17:20 se cerró la votación virtual para la elección del nuevo directorio del Sindicato Número 1 de Minera Escondida, el más grande y poderoso de la minería chilena, con más de 2.200 socios. Entre los 15 candidatos, Sebastián Liberona se quedó con la presidencia, derrotando al actual e histórico presidente de la agrupación sindical, Patricio Tapia, quien llevaba 12 años a la cabeza del grupo.
Según datos oficiales a los que tuvo acceso Diario Financiero, Liberona consiguió 1.191 votos, mientras que el expresidente se quedó con el segundo lugar, con 1.088 sufragios.
El resto de la directiva quedó conformado por Jaime Thenoux (771 votos), Marco Tapia (767) votos, Juan Rivas (724 votos), Johanna Arriagada (512 votos) y Tatiana Trigo (458 votos). La mesa directiva deberá conformarse a más tardar el miércoles 8 de octubre.
Del padrón de 2.216 socios y socias, participaron emitiendo su voto 1.679 asociados, representando el 75,7% del total.
