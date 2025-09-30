Un minero con experiencia en oro, uranio y cobre asume cargo clave para desarrollar distrito Andina-Los Bronces
Gonzalo Lara Skiba asumirá como vicepresidente de Integración de Operaciones Andina, cargo necesario en la proyección estratégica de las operaciones.
A partir del próximo 1 de noviembre de 2025, Gonzalo Lara Skiba asumirá como vicepresidente de Integración de Operaciones Andina, cargo necesario en la proyección estratégica de las operaciones del Distrito Andina-Los Bronces, en el marco de la alianza de Codelco con Anglo American.
"Esta vicepresidencia tiene el desafío de transformar este acuerdo estratégico en operaciones concretas y sostenibles", explicó Codelco. La cuprera detalló que entre sus principales retos destacan poner en marcha la nueva empresa operadora conjunta en el distrito Andina–Los Bronces, integrar procesos y flujos de trabajo de ambas compañías.
"Además, debe asegurar la sostenibilidad del plan minero, conciliando metas de productividad con crecientes exigencias regulatorias y socioambientales, y gestionando permisos sectoriales y ambientales, en un marco de gobernanza compartida y de altos estándares de transparencia", dijo la empresa.
Con más de 20 años de experiencia en la industria minera del oro, cobre y uranio, Gonzalo Lara ha liderado operaciones de primer nivel en Australia y Chile. El nuevo vicepresidente es ingeniero civil de Minas de la Universidad de Chile y posee un MBA en la University of South Australia. En Codelco se ha desempeñado como gerente general de las divisiones Gabriela Mistral y Ministro Hales, donde se ha destacado por su orientación al logro de resultados, fomentando relaciones de confianza, trabajo en equipo y construcción de consensos.
Como gerente general de Ministro Hales, cargo que Lara ocupa actualmente, asumirá de forma interina a partir de noviembre César Jiménez Soto, quien es gerente de la planta concentradora de la división.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
