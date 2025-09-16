Canadá plantea reparos a fusión de Anglo American y Teck y dice que las compañías aún deben demostrar las ventajas del acuerdo

Las autoridades en Ottawa tienen la facultad de bloquear la fusión propuesta bajo las normas de la Ley de Inversiones de Canadá. Las acciones de Teck, con sede en Vancouver, cayeron 2,6% tras las declaraciones de la ministra de Industria, Melanie Joly. La fusión debe crear empleos, pero también “tener una sede fuerte, no sólo ahora, sino también para la próxima década”, dijo la secretaria de Estado.

Anglo American y Teck Resources aún no han hecho lo suficiente para demostrar las ventajas de su fusión para la economía canadiense, declaró la ministra de Industria canadiense, quien planea reunirse con los directores ejecutivos de las compañías la próxima semana.

"Hemos mantenido conversaciones con las compañías y, claramente, queríamos asegurarnos de que hubiera un beneficio neto para Canadá. Pero creo que por ahora no es suficiente", declaró Melanie Joly a la prensa este martes en Ottawa.

El gobierno evaluará los beneficios a corto y largo plazo del acuerdo, que crearía una minera con unal precio actual del mercado. Anglo y Teck han prometido que la sede de la compañía estará en Vancouver.

El gobierno tiene la facultad de bloquear la fusión propuesta bajo las normas de la Ley de Inversiones de Canadá. Las acciones de Teck, con sede en Vancouver, cayeron 2,6% a las 11:42 AM en Toronto. La fusión debe crear empleos, pero también “tener una sede fuerte, no sólo ahora, sino también para la próxima década”, dijo Joly.