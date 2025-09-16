Click acá para ir directamente al contenido
Canadá plantea reparos a fusión de Anglo American y Teck y dice que las compañías aún deben demostrar las ventajas del acuerdo

Las autoridades en Ottawa tienen la facultad de bloquear la fusión propuesta bajo las normas de la Ley de Inversiones de Canadá. Las acciones de Teck, con sede en Vancouver, cayeron 2,6% tras las declaraciones de la ministra de Industria, Melanie Joly. La fusión debe crear empleos, pero también “tener una sede fuerte, no sólo ahora, sino también para la próxima década”, dijo la secretaria de Estado.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 16 de septiembre de 2025 a las 13:35 hrs.

adquisiciones y fusiones Minería Minera Anglo American Teck
