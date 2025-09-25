Las acciones de H&M se disparan por unas ganancias sólidas que demuestran la recuperación del minorista de moda

El aumento de la publicidad durante el último año contribuyó a atraer de nuevo a los compradores a las tiendas y tiendas online del grupo sueco.

Las acciones de Hennes & Mauritz AB se dispararon después de que los resultados de la empresa de moda superaran las expectativas, lo que sugiere que un enfoque en su marca principal, H&M, y un estricto control de costos están contribuyendo a consolidar su recuperación.





El aumento de la publicidad durante el último año contribuyó a atraer de nuevo a los compradores a las tiendas y tiendas online de H&M, compensando en parte el lastre de un clima económico incierto y el aumento de las barreras comerciales. La reducción de inventarios y la mejora del clima otoñal también impulsaron los resultados de la compañía sueca.





Este último período marca el segundo trimestre consecutivo en el que los resultados superaron las expectativas, lo que sugiere que la estrategia del CEO, Daniel Ervér, de invertir en marketing y promociones de precios podría traducirse en una recuperación de las ventas más duradera. El ejecutivo se ha esforzado por reactivar el crecimiento de los ingresos y recuperar la confianza en el objetivo de margen a medio plazo del grupo del 10% para el beneficio operativo.



"La tendencia sugiere que podría ser alcanzable", escribieron en una nota los analistas de Bloomberg Intelligence, Charles Allen y Tatiana Lisitsina. Las acciones de H&M se dispararon hasta un 12% en la sesión bursátil de Estocolmo, su mayor ganancia intradía en más de un año. Antes del jueves, la acción había subido un 5% en el último año.







La ganancia operativa del tercer trimestre aumentó un 40%, hasta los 4.900 millones de coronas (US$ 520 millones), superando los 3.700 millones previstos por los analistas y correspondiendo a un margen operativo del 8,6%. Las ventas netas alcanzaron los 57.000 millones de coronas en el trimestre finalizado en agosto, aproximadamente en línea con las estimaciones de los analistas.





"Es un informe que demuestra que estamos avanzando en la dirección correcta", declaró Ervér en una entrevista en la sede de la compañía en Estocolmo. "Pero no hemos terminado con el trabajo que estamos realizando".











Un septiembre favorable





En septiembre, el primer mes del cuarto trimestre fiscal de H&M, se espera que las ventas se mantengan a la par con las del mismo mes del año anterior, a pesar de una comparación difícil. En el mismo período del año pasado, las ventas aumentaron un 11% gracias al clima más fresco y al lanzamiento del nuevo posicionamiento de marca de la empresa.





La compañía afirmó que las colecciones de otoño habían tenido una buena acogida. Las ventas de septiembre sugieren un "rendimiento sólido" y superan ligeramente las expectativas, escribió en una nota el analista de RBC Capital Markets, Richard Chamberlain.





A principios de mes, Inditex, propietario de su principal rival, Zara, ya había dado una señal más positiva para el sector con un inicio de ventas de otoño mejor de lo esperado. El gigante español ha superado con creces a H&M en crecimiento, gracias a su eficiente cadena de suministro y a un ciclo de moda más rápido.