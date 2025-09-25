Las acciones de H&M se disparan por unas ganancias sólidas que demuestran la recuperación del minorista de moda
El aumento de la publicidad durante el último año contribuyó a atraer de nuevo a los compradores a las tiendas y tiendas online del grupo sueco.
"La tendencia sugiere que podría ser alcanzable", escribieron en una nota los analistas de Bloomberg Intelligence, Charles Allen y Tatiana Lisitsina. Las acciones de H&M se dispararon hasta un 12% en la sesión bursátil de Estocolmo, su mayor ganancia intradía en más de un año. Antes del jueves, la acción había subido un 5% en el último año.
La ganancia operativa del tercer trimestre aumentó un 40%, hasta los 4.900 millones de coronas (US$ 520 millones), superando los 3.700 millones previstos por los analistas y correspondiendo a un margen operativo del 8,6%. Las ventas netas alcanzaron los 57.000 millones de coronas en el trimestre finalizado en agosto, aproximadamente en línea con las estimaciones de los analistas.
Un septiembre favorable
