Acuerdos de fusión y adquisición superan la marca de US$ 1 billón con el agosto más activo desde 2021

La nueva tendencia supone un aumento de 30% con respecto al año anterior y la cifra más alta para este período desde el verano récord de 2021, cuando la pandemia desencadenó un auge de transacciones.

Los acuerdos corporativos concretados durante los típicamente lentos meses de verano (boreal) superaron la marca de US$ 1 billón (millón de millones) después de una explosión de Fusiones y Adquisiciones (M&A) en agosto.

Las empresas han anunciado transacciones por valor de US$ 1,05 billones desde principios de junio, según datos recopilados por Bloomberg. Esto supone un aumento de 30% respecto al año anterior y la cifra más alta para este período desde el verano récord de 2021, cuando la pandemia desencadenó un auge de transacciones, según muestran los datos.

Este período incluye al mayor acuerdo anunciado hasta la fecha en 2025: la oferta de Union Pacific para adquirir al operador ferroviario Norfolk Southern por más de US$ 80 mil millones. También considera la compra por parte de Palo Alto Networks de la empresa de ciberseguridad CyberArk Software por unos US$ 25 mil millones.

Casi US$ 300 mil millones en acuerdos se han concretado solo en agosto, gracias a grandes transacciones como la venta de una unidad de CommScope a Amphenol por US$ 10.500 millones y la compra de Dayforce, proveedor de software de recursos humanos, por parte de Thoma Bravo en una operación de US$ 12.300 millones. El cambio en la administración estadounidense ha ayudado a impulsar los acuerdos —aunque con un efecto algo retrasado—, según explicó Ben Sibbett, jefe de la práctica corporativa para las Américas en Clifford Chance

“Si bien los mercados de fusiones y adquisiciones han tardado más de lo previsto en recuperarse, ese cambio sin duda ha sido un catalizador del aumento de actividad que estamos observando”, afirmó Sibbett. “Sin duda, este verano (en el Hemisferio Norte) ha habido un aumento de las llamadas megaoperaciones”.

Incluso en la semana tradicionalmente tranquila previa al feriado del Día del Trabajo en EEUU, Keurig Dr Pepper acordó comprar JDE Peet's por 15.700 millones de euros (US$ 18.200 millones) y AT&T anunció un acuerdo de US$ 23 mil millones para comprar licencias de espectro de EchoStar. Y este miércoles, la japonesa Sompo dijo que se hará cargo de Aspen Insurance por alrededor de US$ 3.500 millones.

Una recaudación de US$ 1 billón

El reciente auge de actividad muestra cómo los negociadores de acuerdos corporativos han continuado su fuerte recuperación luego de lo que fue un comienzo de año decepcionante, cuando la volatilidad en torno a las guerras comerciales del presidente Donald Trump frenó el entusiasmo en torno a las fusiones y adquisiciones durante su segundo mandato.

Muchos procesos siguen siendo complejos, ya que compradores y vendedores se enfrentan por las valoraciones y persiste la incertidumbre económica general. Esto ha mantenido el número de adquisiciones prácticamente sin cambios en comparación con el año pasado, en medio de algunas operaciones destacadas. Aun así, las empresas y sus asesores están ocupados planeando la próxima ronda de transacciones que acaparen titulares.

Bloomberg News informó esta semana que la multimillonaria familia Pinault está explorando opciones para su participación en la marca deportiva alemana Puma. Mientras tanto, personas con conocimiento del asunto afirmaron que EssilorLuxottica, dueña de la marca Ray-Ban, está considerando aumentar su participación en el fabricante japonés de equipos ópticos Nikon.

Si la racha continúa hasta septiembre, es probable que los negociadores recauden más de US$ 1 billón en el tercer trimestre, algo que sólo ha ocurrido en una ocasión previamente, según datos recopilados por Bloomberg. El valor de las transacciones en lo que va de 2025 asciende a US$ 2,7 billones, más de 25% superior a los niveles de 2024.

"Con el panorama económico y los mercados financieros comenzando a estabilizarse, los mercados bursátiles alcanzando máximos históricos, un entorno regulatorio aparentemente más relajado y la confianza regresando a las salas de directorios, esperamos ver más actividad durante el resto del año", dijo Sibbett de Clifford Chance.