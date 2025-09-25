Trump firma orden ejecutiva para facilitar venta de TikTok en EEUU y estima un valor de US$ 14 mil millones para la operación
El mandatario insistió en que el acuerdo protegería los datos de los usuarios estadounidenses con la ayuda de Oracle y aseguró su homólogo chino, Xi Jinping, ya dio su visto bueno para la venta de la filial.
El presidente Donald Trump dio nuevo impulso a los planes para que inversores estadounidenses compren la operación local de TikTok a su dueña china ByteDance, con los funcionarios fijando un valor potencial de US$ 14 mil millones, y esbozando medidas para garantizar la seguridad de la nueva empresa.
En una orden ejecutiva firmada este jueves, Trump declaró que el acuerdo, una vez completado, protegería los datos de los usuarios estadounidenses con la ayuda de Oracle para asegurar el algoritmo de la versión estadounidense de la plataforma. Trump también reiteró que había obtenido la aprobación de su homólogo chino, Xi Jinping, para el acuerdo.
“Tuve una conversación muy amena con el presidente Xi”, declaró Trump a los periodistas en la Oficina Oval de la Casa Blanca. “Hablamos de TikTok y otras cosas, pero hablamos de TikTok y él nos dio el visto bueno”.
A pesar del respaldo de Trump, la transacción sigue envuelta en incertidumbre, ya que China aún no ha dicho públicamente si ha dado su aprobación. Una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores la semana pasada, tras la llamada de Trump a Xi, no llegó a afirmar que Beijing hubiera concedido su aprobación, sino que insistió en que cualquier acuerdo debía cumplir con las leyes chinas.
La embajada china no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios tras las últimas declaraciones de Trump.
El vicepresidente JD Vance, que desempeñó un papel central en la elaboración del acuerdo, dijo el jueves que la transacción valoraría la nueva empresa estadounidense en aproximadamente US$ 14 mil millones.
