Conflicto en Medio Oriente hace preveer a Hapag-Lloyd que sus resultados 2026 serán inferiores a los del año pasado

“Nuestros clientes pueden estar seguros de que haremos todo lo que esté en nuestras manos para mantener sus cadenas de suministro intactas", fueron algunas de las palabaras expresadas por su CEO, Rolf Habben Jansen, en el informe anual 2025 de la empresa.

“Al inicio de 2026, las condiciones meteorológicas adversas afectaron nuestro desempeño y ahora el conflicto en Medio Oriente está causando importantes interrupciones en la red, así como un fuerte aumento de los costos operativos”.

Las palabras son del CEO de Hapag-Lloyd AG, Rolf Habben Jansen, en el informe anual 2025 de la empresa naviera ligada al grupo Luksic. Dichas contingencias, afirmó, los hacen prever “que los resultados de 2026 sean inferiores a los de 2025”.



Y es que en el escrito se detalla que el Ebitda de la naviera ascendió a unos US$ 3.602 millones durante el año pasado, mientras que el beneficio del grupo alcanzó los US$ 1.044 millones. Pese a que el resultado fue positivo en cuanto al rango previsto, se mantuvo por debajo de los resultados del año 2024. ¿Los motivos? Menores tarifas de flete y mayores costos operativos.



De todas formas, Habben Jansen afirmó que el 2025 fue un buen año Hapag-Lloyd, “con resultados sólidos”. “Nuestra red Gemini (colaboración operativa junto a Maersk) alcanzó una fiabilidad de itinerarios del 90% y la satisfacción del cliente llegó a un nuevo récord”.



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Seguido, el CEO de la naviera mencionó que invirtieron significativamente en eficiencia y modernización de la flota “para seguir descarbonizando nuestras operaciones. Además, nuestra creciente cartera de terminales contribuyó cada vez más al éxito de nuestro negocio de transporte marítimo”.



Vamos a los segmentos. En el Transporte Marítimo, Hapag Lloyd informó que sus ingresos aumentaron a US$ 20.635 millones durante el año pasado, mientras que el Ebitda disminuyó a US$ 3.450 millones. Los volúmenes transportados, en tanto, aumentaron un 8% hasta 13,5 millones de TEU (capacidad de carga) y, debido al aumento de capacidad e incremento de desbalances comerciales, la tarifa de flete promedio cayó un 8%, a US$ 1.376 por TEU.



La contingencia mundial no se quedó atrás. La naviera de origen alemán consignó que durante 2025 hubo mayores costos derivados de interrupciones operativas causadas por políticas arancelarias, tensiones de seguridad en el Mar Rojo, y un aumento gastos de para poner en marcha la red Gemini. Dichos factores, sumado a la congestión portuaria, significaron un impacto negativo en las ganancias de la empresa. Para 2026, especulan los costos asociados a Gemini se harán plenamente efectivos.



En cuanto a Terminales e Infraestructura, este segmento vio un aumento en sus ingresos durante 2025, llegando a los US$ 514 millones. Esto, explicaron, por la adquisición y puesta en marcha de nuevos terminales y mayores sinergias con el negocio del transporte marítimo. En cuanto al EBITDA, este se mantuvo al nivel de 2024, con US$ 152 millones.



Para este 2026, afirmaron desde la naviera, su consejo ejecutivo espera que el Ebitda del grupo esté entre los US$ 1.100 y US$ 3.100 millones.



“Aprovecharemos las crecientes sinergias de nuestra red Gemini y aceleraremos nuestras iniciativas de ahorro de costos para contrarrestar estos vientos en contra”, afirmó Rolf Habben Jansen. “Nuestros clientes pueden estar seguros de que haremos todo lo que esté en nuestras manos para mantener sus cadenas de suministro intactas. Al mismo tiempo, mantendremos nuestro ritmo de crecimiento ampliando nuestra cartera de terminales bajo la marca Hanseatic Global Terminals y trabajando decididamente para completar con éxito nuestro acuerdo de fusión con ZIM”, añadió.



Con resultados 2025 en mano, el consejo ejecutivo y directivo de la naviera adelantó que propondrán a la junta general anual un dividendo de € 3,00 por acción para el ejercicio fiscal 2025, lo que se traduce en un pago total de 500 millones de euros.