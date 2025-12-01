Black Friday 2025 alcanzó ventas por US$ 426 millones en sus primeros tres días

El evento marcó un alza de 4% en la cantidad de operaciones y de 3% en los montos respecto a los mismos días de 2024.

Las ventas del Black Friday 2025, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), totalizaron US$ 426 millones tras completarse las tres primeras jornadas del evento. La cifra se explicó por más de 8 millones de transacciones -equivalentes a una por cada dos habitantes- registradas en el mismo período.

Con ello, el evento marcó un alza de 4% en la cantidad de operaciones y de 3% en los montos respecto a los mismos días de 2024, resultados levemente superiores a las expectativas iniciales de la organización.

El comercio electrónico volvió a liderar el desempeño, concentrando el 56% de las ventas totales y ampliando en 4 puntos porcentuales su participación frente al año anterior. El viernes, la modalidad online superó el 60% del total, mientras que el sábado -día en que históricamente aumenta la afluencia a tiendas físicas- el comercio presencial logró un leve predominio, con el 51% de las transacciones.

La distribución temporal de las compras mantuvo las tendencias habituales. En concreto, el canal digital se concentró en horarios no hábiles, mientras que las tiendas físicas registraron su mayor actividad entre las 13:00 y las 20:00 horas.

Por categoría, las grandes tiendas encabezaron el número de compras, seguidas por supermercados y líneas aéreas.

El evento oficial -que reúne a 476 marcas a través del portal blackfridayccs.cl, sus plataformas digitales y más de 2.000 locales físicos- continuará hasta las 23:59 horas de este lunes 1 de diciembre.