WOM crece 6,3% en ingresos y mejora perfil financiero al tercer trimestre de 2025

“Entramos en una fase de crecimiento sostenible. Los resultados del tercer trimestre confirman nuestra estabilidad financiera”, destacó Chris Bannister, CEO de la firma en Chile.

WOM Chile informó un incremento de 6,3% en sus ingresos totales al tercer trimestre de 2025 respecto de igual lapso del año anterior, alza impulsada por el crecimiento en todos sus segmentos: 5,2% en ingresos por servicio como móvil postpago, móvil prepago y FTTH (fibra hasta el hogar), y de 10,8% en la venta de terminales.

La compañía, que no entrega los montos tras estos resultados, reportó que su Ebitda ajustado acumulado creció 3,1%, "apalancado por un positivo desempeño comercial y mayor margen de contribución en los segmentos de servicios y terminales".

WOM destacó que en el periodo logró "una importante mejora en su perfil financiero, producto de la disminución de su deuda neta en un 48% al cierre del tercer trimestre de 2025, comparado con diciembre de 2024, alcanzando un apalancamiento estable de 3,0x Ebitda ajustado".

Lo anterior, dijo la firma de telecomunicaciones, "confirma una estructura de capital simplificada y sin vencimientos de deuda hasta 2031".

Cabe señalar que WOM Chile entró en abril de 2024 a reestructuración financiera y se acogió al Capítulo 11 en EEUU. De ese proceso salió un año después, en 2025.

Adicionalmente y por quinto trimestre consecutivo, WOM registró Net Adds positivas en el segmento móvil postpago, alcanzando un incremento del 25,9% en comparación con el tercer trimestre de 2024. Asimismo, su base de clientes para este mismo segmento, tuvo un alza de 2,1% interanual, superior a la tasa de crecimiento del segundo trimestre de 2025.

“Entramos en una fase de crecimiento sostenible. Los resultados del tercer trimestre confirman nuestra estabilidad financiera y son producto de nuestro sólido equipo de liderazgo, una estrategia de crecimiento comprobada y la mejor marca del mercado”, destacó Chris Bannister, CEO de WOM Chile.

Para concluir, la firma resaltó que Bank of América (BofA), evaluó de forma positiva los resultados obtenidos por la compañía en el tercer trimestre de 2025, manteniendo su recomendación de compra sobre sus bonos 2031 y destacando en su reciente informe una, “valoración extremadamente atractiva para una empresa con este apalancamiento, crecimiento y potencial al alza”.