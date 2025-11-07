Click acá para ir directamente al contenido
Importante encuentro de orquestas sinfónicas iberoamericanas tuvo lugar en el CEAC

Esta semana la Gran Sala Sinfónica Nacional del CEAC fue la sede anfitriona del Primer Encuentro de la Red Iberoamericana un evento organizado por Ibermúsicas, a través de su programa RIOS -creado en 2022-, en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 8 de noviembre de 2025 a las 21:00 hrs.

