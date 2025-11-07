Importante encuentro de orquestas sinfónicas iberoamericanas tuvo lugar en el CEAC
Esta semana la Gran Sala Sinfónica Nacional del CEAC fue la sede anfitriona del Primer Encuentro de la Red Iberoamericana un evento organizado por Ibermúsicas, a través de su programa RIOS -creado en 2022-, en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.
Entre el 6 y el 8 de noviembre tuvieron lugar una serie de actividades en las que participaron representantes de más de 70 orquestas parte de RIOS. El encuentro cerró el sábado con el concierto Resurrección donde la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile interpretaron la Sinfonía n.° 2 en do menor de Gustav Mahler, bajo la dirección del maestro estadounidense invitado Ira Levin.
“Ser sede del Primer Encuentro de RIOS es un paso más en este deseo de consolidar la Gran Sala Sinfónica y el Complejo Cultural VM20 como uno de los principales escenarios de la región”, comenta Dominique Thomann Etchegaray, directora del CEAC.
