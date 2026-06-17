Banco Central de Brasil recorta la tasa de interés a 14,25% pese al deterioro de las perspectivas de inflación
Con uno de los tipos más altos del mundo, el gigante sudamericano enfrenta las presiones inflacionarias derivadas, entre otras cosas, de las medidas de estímulo impulsadas por el Presidente Lula da Silva antes de las elecciones de octubre.
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El Banco Central de Brasil recortó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual por tercera reunión consecutiva, avanzando con cautela en el desmantelamiento de una política monetaria extremadamente restrictiva pese al deterioro de las perspectivas de inflación.
Los responsables de política monetaria liderados por Gabriel Galípolo redujeron la tasa Selic a 14,25% la tarde de este miércoles, tal como anticipaban 31 de los 34 economistas consultados por Bloomberg. Los tres restantes esperaban que los costos de endeudamiento se mantuvieran en 14,5%.
En su comunicado posterior a la reunión, los miembros del directorio señalaron que la decisión se adoptó en un contexto de mayor incertidumbre y que también contribuirá a proteger la economía. “Sin comprometer su objetivo fundamental de garantizar la estabilidad de precios, esta decisión también implica suavizar las fluctuaciones económicas y fomentar el pleno empleo”, escribieron.
El central brasileño están combatiendo el alza de precios con una de las tasas de interés reales más elevadas del mundo. Aunque los costos de la energía han disminuido tras un acuerdo de paz provisional entre Irán y Estados Unidos, aún deben enfrentar el impacto de las medidas de estímulo impulsadas por el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de las elecciones de octubre.
La inflación actual se ubica por encima del rango de tolerancia del banco central, mientras que las expectativas de inflación han seguido aumentando por encima de la meta de 3%.
“Muchas de las presiones inflacionarias que se han ido acumulando probablemente persistirán, y el deterioro del entorno externo no se revertirá rápidamente”, señaló antes del anuncio Leonardo Costa, economista de ASA.
La decisión de Brasil se produjo horas después de que la Reserva Federal mantuviera las tasas de interés sin cambios y mostrara un respaldo creciente a eventuales alzas este año.
En los últimos meses, Lula lanzó programas de renegociación de deudas y créditos subsidiados para la compra de camiones, automóviles y bicicletas eléctricas, en un intento por mejorar sus opciones de reelección. Las medidas están ayudando a sostener el crecimiento, pero también dificultan la lucha del banco central contra la inflación.
El desempleo se encuentra cerca de un mínimo histórico y el PIB creció 1,1% el primer trimestre. Más temprano el miércoles, el Banco Central de Brasil informó que la actividad continuó sólida al inicio del segundo trimestre, con un aumento de 0,51% en abril respecto de marzo en su indicador mensual de actividad económica.
Los precios al consumidor aumentaron más de lo previsto en mayo, mientras que la inflación anual se aceleró a 4,72%, informó la agencia nacional de estadísticas.
El real brasileño ha perdido parte de sus ganancias recientes a medida que los precios del petróleo caen y la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, considerada favorable para el mercado, no logra ganar impulso en las encuestas de opinión, erosionando el respaldo que había ayudado al banco central a contener la inflación importada. Aun así, la moneda acumula una apreciación cercana a 7% frente al dólar en lo que va del año.
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