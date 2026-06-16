Bill English, exsecretario del FOMC: “La Fed tendrá mayor confianza en que la inflación retrocederá sin necesidad de endurecer la política monetaria”

El también exdirector de la División de Asuntos Monetarios de la Reserva Federal afirmó que aunque no habrá cambios sustanciales en esta primera reunión al mando de Kevin Warsh, el comité estará más confiado respecto a una posible baja en la inflación.

Este miércoles, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en inglés) dará a conocer su decisión respecto a las tasas de interés en Estados Unidos en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente que podría llegar pronto a su fin.

El acuerdo entre EEUU e Irán llegó como un respiro para el escenario internacional. Este memorando de entendimiento estipula la apertura gradual del estrecho de Ormuz y un alto al fuego de todas las hostilidades –incluida la guerra entre Israel y Hezbolá– durante 60 días para revisar el programa nuclear iraní, sanciones y seguridad regional.

En conversación con DF, el economista con más de 20 años de experiencia en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed) como exdirector de la División de Asuntos Monetarios y exsecretario del FOMC, Bill English, señaló que frente a este nuevo acuerdo “no habrá cambios sustanciales para la próxima reunión”, pero el comité tendrá mayor confianza en que la inflación retrocederá en los próximos trimestres sin necesidad de endurecer la política monetaria, ya que “uno de los riesgos para las perspectivas económicas se redujo considerablemente”.

Aunque hay varios miembros del Comité que se inclinan más a elevar tasas, el actual profesor de la Escuela de Administración de Yale no cree que habrá mayores diferencias como las que hubo en la última reunión del comité al mando de Powell, la cual contó con cuatro votos en contra de mantener las tasas, algo que no se veía desde 1992.

“(Warsh) es un nuevo presidente, todos están tratando de ser constructivos durante un período de transición, y se llevarán bien”, indicó, apuntando a que, esta vez, el comité estará más alineado.

- La inflación en Estados Unidos alcanzó máximos de tres años en mayo, marcando un IPC de 4,2% anual, mientras la inflación subyacente aumentó a un 2,9%. ¿Podría esto influenciar la próxima decisión de la Fed? ¿A qué factores está prestando atención el comité?

- Eso importa, pero lo que realmente importa para los responsables de política monetaria no es el dato actual, sino hacia dónde creen que se dirige la economía en el próximo año o dos. La política monetaria opera con rezagos; no se puede hacer mucho sobre lo que está ocurriendo ahora mismo, pero sí se puede influir en lo que ocurrirá en un año.

El problema que enfrentan es que hay mucha incertidumbre, porque tenemos esta guerra en curso en el golfo Pérsico.

Si se alcanza un acuerdo en el próximo mes o dos -como el reciente memorando de entendimiento-, la situación se estabiliza, mejora el suministro de petróleo y los precios vuelven a bajar -digamos, en el otoño-, en cierta medida no necesitarán responder a la alta inflación. Tendrán inflación baja por un tiempo cuando los precios del petróleo bajen, y pueden esperar para ver cómo se desarrolla la economía sin tomar ninguna medida.

Si, por el contrario, los problemas en Medio Oriente continúan y el suministro de petróleo se ve interrumpido por mucho tiempo -hay mucho uso de reservas en este momento y esas reservas se agotarán eventualmente-, los precios del petróleo subirán aún más, la inflación aumentará y entonces probablemente tendrían que responder.

Por ahora, están esperando ver cómo se desarrollan las negociaciones en Medio Oriente.

- El Banco Central Europeo elevó la tasa de interés un cuarto de punto, alcanzando el 2,25% ante la crisis energética. ¿Qué podemos esperar de la Fed? ¿Seguirá un camino similar?

No creo que la Fed vaya a hacer eso en la próxima reunión. En Europa tienen un problema y es que están mucho más expuestos a los precios energéticos globales que EEUU, ya que no producen mucho por sí mismos. Tienen un problema de inflación mayor como resultado de las disrupciones petroleras, y por eso consideraron necesario responder.

Otra pregunta clave para los elaboradores de política en todas partes es que no se sabe qué está pasando con las expectativas de inflación en EEUU. Los responsables han estado diciendo desde hace tiempo que la inflación es alta pero que se espera que vuelva a bajar.

Los participantes del mercado anticipan que la inflación volverá al objetivo del 2% de la Fed en dos o tres años, y eso ayudará a bajarla. Si comenzaran a ver señales de que ese anclaje de las expectativas de inflación se está deshaciendo —que la gente tiene menos confianza en que la inflación va a bajar—, se inclinarán a endurecer la política, en cierto sentido para dar un golpe en la mesa y decir: "Lo decimos en serio. Vamos a bajar la inflación al dos por ciento."

Interpreté la acción del BCE en parte de esa manera, querían dejar claro que realmente querían bajar la inflación a su objetivo. La Fed no está ahí todavía, pero podría llegar más adelante este año, dependiendo de cómo evolucione la situación en Medio Oriente.

- El mercado ha comenzado a internalizar que el próximo recorte de tasas podría retrasarse significativamente y hasta se prevé un alza de tasas a fin de año debido al costo de la energía y los aranceles, ¿comparte la visión de que el sesgo expansivo está perdiendo sustento?

- En la última reunión, el FOMC dio una insinuación bastante sutil de que la próxima dirección sería hacia la baja. Van a eliminar eso en esta reunión, por dos razones.

Primero, el comité tiene ahora menos confianza que en la última reunión, y en la última reunión tenía menos confianza que en la reunión anterior. Creo que sí, pensaban que la situación en el Medio Oriente se resolvería en un mes o dos, ahora tienen menos certeza.

La segunda razón es que Kevin Warsh ha dicho que realmente no le gusta esta forma de hablar o insinuar la dirección futura de la política. Abogará por decir menos sobre la posible dirección de la política de todos modos, y dada la situación, tendrá una audiencia en el comité inclinada a hacer lo mismo. Esta vez es probable que no haya ningún tipo de dirección insinuada en el comunicado posterior a la reunión.

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- Esta será la primera decisión de política monetaria con Kevin Warsh al mando de la Fed. ¿Qué cambios espera ver en el liderazgo del Comité respecto a la era Powell?

- Al final, la política la define un comité de 12 personas, y Warsh es uno de ellos, pero solo uno, aunque sea presidente. Él define la agenda de la reunión, pero tiene que obtener el voto del comité para actuar. Y el comité en este momento tiene una amplia gama de opiniones, hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. Warsh ha argumentado que las tasas podrían estar más bajas, pero el comité no va a seguirlo en eso fácilmente. Hay muchas personas en el comité que piensan que las tasas deberían ser más altas.

Él realmente está en una situación en la que no controla la decisión de política de ninguna manera. Va a tener que trabajar con los demás miembros del comité, argumentar su posición, convencerlos de que tiene razón, y eso simplemente no va a ocurrir rápidamente en materia de política.

Ni siquiera estoy seguro de que en este momento Kevin Warsh quiera una política más laxa. Es inteligente, entiende los riesgos inflacionarios. Ha pasado mucho tiempo desde su época en la Junta de Gobernadores trabajando en el Instituto Hoover con personas como John Taylor y otros que son bastante duros en materia de inflación. Dudo que esté presionando por una política más laxa en el corto plazo.

En cuanto a la comunicación, Warsh ha dicho, en efecto, que le gustaría comunicar menos. Será difícil lograrlo sin llegar a un acuerdo en todo el comité para cambiar la comunicación. Jay Powell dijo en su última conferencia de prensa que habían considerado cambios en las comunicaciones el otoño pasado, pero que simplemente no pudieron ponerse de acuerdo.

Warsh tiene el mismo problema, tiene que proponer cambios que la gente pueda aceptar, y eso es trabajo arduo. Sospecho que dirá que están comenzando una discusión sobre comunicación y posibles mejoras, y reiterará su preocupación de que se comunican demasiado. No creo que vaya a tener el apoyo del comité para hacer cambios significativos en esta reunión.

- ¿Cómo espera que Warsh maneje la presión política del presidente Trump?

- Depende de cómo se desarrolle la situación en Medio Oriente. Si realmente tenemos un problema de inflación persistente, dudaría de que incluso el presidente Trump presione por tasas más bajas. Él sabe, por la experiencia que tuvo el país hace unos años en 2022-2023, lo impopular que es la inflación. Creo que sería bastante reticente a presionar por grandes recortes de tasas. Mi suposición es que, en el corto plazo, se mantendrá al margen.

Con el tiempo, sin embargo, particularmente si la inflación comienza a bajar, Trump querrá tasas más bajas, y Warsh podría tener un problema con el presidente, quien podría terminar criticándolo.

Eso podría ser algo que (Warsh) termine teniendo que manejar, entre otras cosas. Creo que realmente no quiere hacer nada que sea demasiado partidista porque (A) perdería su credibilidad, lo cual es dañino para un banquero central; y (B) estará en proceso de reconfirmación como presidente bajo el próximo gobierno, que bien podría ser demócrata.

Lo que le conviene a Kevin Warsh no es hacer lo que el presidente Trump quiera.

A pesar de muchas preocupaciones, realmente no espero que Warsh esté a la entera disposición del presidente Trump, al menos mientras la Corte Suprema mantenga el arreglo actual que impide al presidente despedir a los miembros de la Junta de Gobernadores. Si el presidente puede despedir a todos, eso cambia radicalmente la situación.

- La última reunión del FOMC estuvo marcada por disensos que no se veían desde 1992, ¿cree que se repetirá la situación o el comité estará más alineado?

- Estarán más alineados. La última vez hubo una disidencia del gobernador Miran, quien quería un recorte de tasas, pero no creo que haya nadie que quiera recortarlas en esta reunión. Las otras disidencias fueron por el lenguaje que insinuaba que el próximo movimiento probable sería un recorte. Van a eliminar ese lenguaje. En realidad no creo que haya disidencias en la reunión de la próxima semana, me sorprendería que las hubiera, aunque podría ocurrir que alguien quiera subir las tasas ahora.

Pero mi suposición es que es un nuevo presidente, todos están tratando de ser constructivos durante un período de transición, y se llevarán bien.