El Senado de EEUU votará el próximo martes la nominación de Kevin Warsh a la presidencia de la Reserva Federal

El candidato al central estadounidense presentado por Donald Trump informó un patrimonio, junto a su esposa, de al menos US$ 192 millones.

El Comité Bancario del Senado ha programado una audiencia de confirmación para las 10 de la mañana del 21 de abril para Kevin Warsh, el candidato del presidente Donald Trump para presidir la Reserva Federal.

La programación de la audiencia se produjo tras las declaraciones del principal republicano del comité, quien el martes por la mañana prometió que el comité recibiría a Warsh la próxima semana.

“Hablaremos de la economía. Hablaremos de la estabilidad de precios y la inflación. Hablaremos de la independencia de la Reserva Federal”, dijo el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, en la entrevista en Fox Business.

De cara a ese proceso, Warsh declaró que, junto con su esposa Jane Lauder, posee activos por un total de al menos US$ 192 millones.

En el acuerdo ético que presentó junto con esa declaración, Warsh se comprometió a desinvertir en ciertas participaciones y a renunciar a sus cargos en juntas directivas y otros puestos, incluido el de director en United Parcel Service.

Audiencia de alto riesgo

La comparecencia de la próxima semana servirá de foro para que senadores de ambos partidos analicen sus opiniones de Warsh sobre la economía y la política monetaria. Los inversionistas estarán especialmente interesados ​​en ver cómo Warsh concilia dos fuerzas contrapuestas: la presión que ejerce Trump sobre él para que reduzca drásticamente los costes de endeudamiento y unas condiciones económicas que, al menos a corto plazo, no parecen justificar una bajada de tipos de interés.

La guerra en Oriente Medio ha trastocado las perspectivas económicas de Estados Unidos al dispararse los precios de la energía. Esto se suma a la preocupación por la persistente inflación y la debilidad del mercado laboral estadounidense. Ante esta creciente incertidumbre, los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal han manifestado en general su intención de mantener los tipos de interés estables mientras evalúan las consecuencias de la guerra.

Dados los repetidos ataques de la administración Trump contra el banco central, y el hecho de que la inflación se ha mantenido por encima del objetivo del banco central durante más de cinco años, cualquier manejo inadecuado de las cuestiones relativas a los tipos de interés podría socavar la credibilidad de la Reserva Federal bajo la dirección de Warsh.

Warsh, exgobernador de la Reserva Federal y asesor de política económica de Trump, probablemente también tendrá que responder preguntas sobre su intención declarada de reducir el tamaño del saldo de US$ 6,7 billones de la Reserva Federal, así como sobre sus opiniones acerca de la regulación bancaria.