Senado de EEUU confirma a Warsh como miembro de la Fed y queda a un paso de convertirse en su presidente
La votación fue 51-45. Este miércoles tiene lugar la votación sobre el liderazgo del banco central de Estados Unidos.
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El Senado de Estados Unidos confirmó a Kevin Warsh para un mandato de 14 años como gobernador de la Reserva Federal, lo que supone un paso importante hacia su sucesión de Jerome Powell como próximo presidente del banco central estadounidense.
La votación fue 51-45, con un único demócrata, John Fetterman de Pensilvania, que emitió su voto con la mayoría republicana.
El Senado estadounidense inició el proceso de confirmación del mandato simultáneo de cuatro años de Warsh como presidente de la Fed, celebrando tan pronto como el miércoles una denominada votación de clausura que iniciará la cuenta atrás para su aprobación en el cargo de liderazgo. El mandato de Powell como presidente finaliza el viernes.
Abogado, financiero y exgobernador de la Fed, Warsh está en camino de dirigir la Fed en un momento en que la independencia del banco central se ve puesta a prueba por la presión del Gobierno para que aplique las bajas de tasas de interés exigidas por el presidente Donald Trump.
Warsh afirma que planea un "cambio de régimen" en la Fed, lo que incluye estrechar la coordinación con el Departamento del Tesoro y el gobierno de Trump en materia de políticas no monetarias y encaminarla hacia un balance más reducido, lo que, según él, debería permitir una tasa de política monetaria más baja.
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