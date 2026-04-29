Kevin Warsh queda a un paso de convertirse en presidente de la Fed: comité bancario del Senado aprobó su nominación
Tras una votación dividida, el elegido por Donald Trump debe enfrentar la votación del pleno del Senado.
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En una jornada de definición de política monetaria en Estados Unidos, Kevin Warsh quedó a un paso de convertirse en el próximo presidente de la Reserva Federal, tras la aprobación de su nominación en el comité Bancario del Senado estadounidense.
En la sesión que se esperaba favorable para el nominado de Donald Trump, los 13 senadores republicanos dieron su visto bueno, mientras que los 11 demócratas lo rechazaron.
Queda pendiente, entonces, exclusivamente la votación en el pleno de la cámara alta, donde se presume que se imponga nuevamente la supremacía oficialista.
Clave para que avanzara el proceso fue la determinación del viernes pasado del Departamento de Justicia, que archivó la investigación por sobrecostos en la remodelación del edificio de la Fed, la cual apuntaba directamente en contra de su actual líder, Jerome Powell.
A las 14:00 horas de este miércoles el banco central estadounidense informará su decisión de política monetaria, con la mayoría del mercado apostando a que mantendrá la tasa en el rango actual de 3,5% - 3,75%. Así, la atención estará puesta en las perspectivas que ofrezca la entidad para el resto del año, ante la posibilidad de que -por el efecto inflacionario de la guerra en Medio Oriente- se opte por dejar el tipo rector intacto y evaluar cambios recién en 2027.
También captará la atención la rueda de prensa ofrecida a las 14:30 por Powell, la última que ofrezca antes de dejar el liderazgo de la institución. En este caso, la interrogante a resolver es si decidirá permanecer en la Fed como gobernador o si dará un paso al costado.
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