Trump amenaza con despedir a Jerome Powell si no renuncia a la Reserva Federal

El mandato del actual presidente de la Fed finaliza en mayo, pero su período en la Junta de Gobernadores no termina hasta 2028.

El Presidente Donald Trump afirmó que despediría a Jerome Powell si el presidente de la Reserva Federal no renuncia "a tiempo", y agregó que no abandonaría la investigación del Departamento de Justicia sobre el líder del banco central.

“Tendré que despedirlo, ¿de acuerdo?, si no se va a tiempo. Me he resistido a despedirlo. He querido despedirlo, pero odio generar polémica”, dijo Trump en una entrevista con Fox Business. “Quiero evitar la polémica. Pero lo despedirán”, dijo en la entrevista grabada el miércoles y emitida el jueves.

El mandato de Powell al frente del banco central finaliza en mayo, pero su período en la Junta de Gobernadores no termina hasta 2028. Trump no especificó el plazo en el que intentaría destituir a Powell.

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Powell ha declarado que si su sucesor no es confirmado antes de que finalice su mandato como presidente en mayo, él mismo asumiría el cargo de presidente interino. La Reserva Federal ya ha otorgado esta designación temporal a un miembro de la junta directiva en el pasado para dirigir la institución cuando la presidencia estaba vacante.

Los aliados de Trump esperaban que Powell también renunciara a su puesto en la junta directiva cuando finalice su mandato al frente del banco central esta primavera. Sin embargo, Powell ha declarado que no tiene "ninguna intención" de renunciar a la junta hasta que la investigación del Departamento de Justicia, llevada a cabo por la administración Trump, sobre un proyecto de renovación de un edificio haya concluido definitivamente.

Pero en la entrevista, Trump dio a entender que no tenía intención de poner fin a la investigación. "Ya sea por incompetencia, corrupción o ambas cosas, creo que hay que averiguarlo. De verdad lo creo; creo que hay que averiguarlo”, dijo.

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La investigación también podría retrasar la confirmación del sucesor designado de Powell, Kevin Warsh. El senador de Carolina del Norte, Thom Tillis, un voto decisivo en el comité bancario, ha elogiado a Warsh, pero insiste en que bloqueará su confirmación hasta que se resuelva la investigación del Departamento de Justicia, calificándola de amenaza a la independencia de la Reserva Federal.

Esto prepara el terreno para un posible enfrentamiento entre Trump y Powell en las próximas semanas, que probablemente se convierta en una batalla legal que ponga a prueba los límites del poder de Trump. El presidente también ha intentado destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, un caso que llegó a la Corte Suprema y aún no se ha resuelto.

A pesar de la postura de Tillis, el Comité Bancario del Senado ha programado una audiencia de confirmación para Warsh el 21 de abril.

El martes, fiscales estadounidenses realizaron una visita sorpresa a las oficinas de la Reserva Federal en Washington, pero se les denegó la entrada al recinto.