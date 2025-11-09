Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional
Internacional

El cohete de Blue Origin de Jeff Bezos se prepara para lanzar su primera misión con la NASA.

El despegue del cohete de la compañía de Bezos representa un paso clave en su intento por competir con SpaceX, la firma de Elon Musk.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 9 de noviembre de 2025 a las 10:20 hrs.

<p>El cohete de Blue Origin de Jeff Bezos se prepara para lanzar su primera misión con la NASA.</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

Larroulet y la elección: “El ganador deberá mantener unida a la coalición del Rechazo y sumarla a los equipos del nuevo Gobierno”
2
DF MAS

La comida favorita de Fintual se convierte en restaurant Los obispos
3
Regiones

Juan Carlos Toledo Della Riva, director de Hoteles Terrado: “Se ha instalado una percepción negativa algo exagerada en torno a la seguridad regional”
4
DF MAS

¿Quién es la madre del hijo que espera Nicolás Ibáñez?
5
DF MAS

El club de Porsche que se prepara para abrir en Nueva Costanera
6
Regiones

El lujo chileno no busca ser Dubái: por qué los turistas premium eligen los paisajes por sobre los rascacielos
7
DF MAS

Quién pagó a quién, y por qué: La ruta del dinero en la “trama bielorrusa”
8
DF MAS

Aurelio Montes: “Es mi obsesión potenciar India al máximo”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete