DP World planea construir un nuevo puerto en la costa este de los Emiratos Árabes Unidos para evitar el estrecho de Ormuz

El proyecto del operador emiratí representa un cambio importante en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

DP World planea construir un nuevo puerto y una terminal de contenedores en la costa este de los Emiratos Árabes Unidos, lo que reduciría la dependencia de Dubái de su principal centro logístico, Jebel Ali, y evitaría el estrecho de Ormuz.

Según fuentes cercanas al asunto, el operador portuario con sede en Dubái está negociando el desarrollo de un nuevo puerto multipropósito en la zona costera de Fujairah y una nueva terminal en el puerto existente del mismo emirato.

En las últimas dos décadas, DP World se convirtió en una de las entidades más prolíficas internacionalmente de los EAU, construyendo un imperio portuario y logístico a nivel mundial, pero Jebel Ali sigue siendo la joya de la corona del grupo y de su propietario, Dubái.

El traslado de parte de la capacidad del puerto fuera de Dubái supone un cambio radical para el emirato, que se consolidó como un centro global de comercio y finanzas, en parte gracias al crecimiento de Jebel Ali.

Sin embargo, los planes de DP World coinciden con una iniciativa más amplia del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para intentar proteger su economía contra futuras hostilidades con Irán, reduciendo su dependencia del estrecho, donde el transporte marítimo se ha visto interrumpido por ataques con drones y misiles iraníes desde el ataque estadounidense-israelí.

La apuesta de DP World

El nuevo proyecto reforzaría la presencia de DP World en el Golfo de Omán, permitiendo que los contenedores entren y salgan del país sin tener que atravesar el estrecho, para luego transportarlos por tierra en camiones a Dubái, Abu Dabi y los países vecinos del Golfo.

Desde que comenzó la guerra a finales de febrero, Irán disparó cerca de 3.000 drones o misiles contra los Emiratos Árabes Unidos, más que ningún otro país. Al inicio del conflicto, se produjo un incendio en Jebel Ali, que las autoridades atribuyeron a la caída de escombros tras la interceptación de un misil.

La guerra de Irán marcó otro capítulo difícil para el grupo, que apenas unas semanas antes del estallido del conflicto había destituido a su presidente y director ejecutivo de larga trayectoria, Sultan Ahmed bin Sulayem, por sus vínculos con el agresor sexual infantil Jeffrey Epstein.

La actividad en Jebel Ali, el puerto de contenedores más grande de la región, cayó entre un 90% y un 95% después de que Irán cerrara el estrecho en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes, lo que impulsó al operador portuario a buscar alternativas a la vía marítima, según las fuentes.

DP World estaba discutiendo un acuerdo preliminar con funcionarios del gobierno, aunque la estructura y la financiación del nuevo proyecto aún no se habían finalizado, añadieron las fuentes. El nuevo puerto podría estar terminado en tan solo un año y medio, según un alto funcionario de la compañía.

Además, la compañía se negó a confirmar detalles sobre cualquier proyecto en la costa este, pero afirmó que "hay planes en marcha para diversificar las actividades y superar esta crisis".

Funcionarios del Golfo afirmaron que el traslado hacia el este no implicaba la sustitución total de Jebel Ali. Construido y expandido a lo largo de décadas, este centro logístico consta de una vasta zona económica franca, almacenes e instalaciones para la industria pesada.

"Jebel Ali seguirá siendo Jebel Ali", declaró un alto funcionario de la empresa al Financial Times. "Nunca se reducirá su tamaño".

Según fuentes cercanas a la empresa, DP World invertiría inicialmente cientos de millones de dólares en el desarrollo de las nuevas instalaciones, pero esta cifra podría aumentar con el tiempo dependiendo de la capacidad adicional requerida.

"Tenemos nuestro propio plan y hemos estado muy activos en lo que respecta a la costa este en lo que respecta a DP World", declaró un alto funcionario. "Es una medida preventiva en caso de que las cosas salgan mal", añadió.

Los planes de DP World ponen de manifiesto cómo la guerra con Irán obligó a los gobiernos y a las empresas de la región a reconsiderar la infraestructura y los corredores económicos desarrollados bajo la premisa de que habría un paso ininterrumpido a través del estrecho.

Antes de la guerra, el tráfico por el estrecho ascendía a unos 135 buques diarios, pero apenas superó los 40 tránsitos diarios desde que la vía marítima fue declarada brevemente abierta de nuevo tras la firma de un alto el fuego provisional entre Estados Unidos e Irán.

La precaria situación del proceso diplomático se vió acentuada por la escalada de ataques recíprocos y los ataques iraníes contra la navegación en el estrecho durante la última semana. Las recientes hostilidades provocó, una vez más, una drástica reducción del tráfico.

Crisis en Jebel Ali

El puerto de Jebel Ali, que gestionó 15,6 millones de contenedores de 20 pies el año pasado, desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de Dubái como centro logístico y de reexportación global, especialmente entre China y África. Sin embargo, su ubicación implica su dependencia del estrecho canal marítimo que conecta Irán con Omán.

"El impacto en Jebel Ali probablemente será significativo y permanente", afirmó Lars Jensen, director ejecutivo de la consultora Vespucci Maritime.

Moody's, la agencia de calificación, estimó que las ganancias totales de DP World caerían de US$ 6.600 millones en 2025 a aproximadamente US$ 5.900 millones este año como consecuencia del conflicto.

Desde el inicio de la guerra, la compañía ya recurrió a las instalaciones de la costa este del país, desviando los envíos de carga de Jebel Ali a los puertos de Fujairah y Khor Fakkan, que se encuentran muy congestionados debido a la crisis.

Los nuevos planes surgen mientras Gulftainer, con sede en Sharjah, persigue su propia expansión en la cercana Khor Fakkan, una importante terminal de contenedores también ubicada en la costa este de los Emiratos Árabes Unidos. La compañía anunció a principios de este mes un plan de inversión de US$ 2 mil millones para aumentar la capacidad en Khor Fakkan.

Fujairah, uno de los siete emiratos que conforman los EAU, ya desempeña un papel estratégico en la infraestructura energética de los EAU, y Abu Dhabi exporta parte de su crudo a través de allí, con planes para aumentar los volúmenes y evitar el estrecho de Ormuz.