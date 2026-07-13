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DP World planea construir un nuevo puerto en la costa este de los Emiratos Árabes Unidos para evitar el estrecho de Ormuz

El proyecto del operador emiratí representa un cambio importante en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Por: Financial Times

Publicado: Lunes 13 de julio de 2026 a las 14:45 hrs.

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<p>DP World planea construir un nuevo puerto en la costa este de los Emiratos Árabes Unidos para evitar el estrecho de Ormuz</p>

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