El Reino Unido investiga si los autobuses fabricados en China se pueden apagar a distancia

La investigación surge después de que Noruega descubriera que los vehículos Yutong podían ser "detenidos o inutilizados" por una empresa china

El gobierno del Reino Unido está investigando si cientos de autobuses eléctricos de fabricación china que circulan por las carreteras británicas podrían desactivarse de forma remota, en la última señal de preocupación por el papel de Beijing en la infraestructura del país.

Los funcionarios de transporte están trabajando con el Centro Nacional de Ciberseguridad para evaluar si Yutong, el mayor fabricante de autobuses del mundo, tiene acceso remoto a los sistemas de control de los vehículos para actualizaciones de software y diagnósticos.

La investigación sigue a una investigación en Noruega que descubrió que los autobuses de Yutong podían ser "detenidos o inutilizados" por la empresa con sede en Zhengzhou. Esos hallazgos también han impulsado a Dinamarca a iniciar su propia revisión.

Yutong ha suministrado unos 700 autobuses al mercado del Reino Unido, principalmente en Nottingham, el sur de Gales y Glasgow, operados por grupos como Stagecoach y FirstBus

La empresa espera vender más vehículos en Londres, donde ha desarrollado un autobús eléctrico de dos pisos que cumple con los estándares de Transport for London.

El Departamento de Transporte dijo: “Estamos investigando el caso y trabajando en estrecha colaboración con el Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido para comprender la base técnica de las acciones tomadas por las autoridades noruegas y danesas”.

TfL dijo que ninguno de sus operadores usaba autobuses Yutong ni había encargado ninguno, y agregó: “Cualquier autobús que entre en servicio en Londres tiene que cumplir con nuestros estrictos requisitos técnicos, incluidas pruebas rigurosas”.

Yutong le dijo al periódico Sunday Times que “cumple estrictamente con las leyes, regulaciones y estándares de la industria aplicables de los lugares donde operan sus vehículos”.

Añadió: “Estos datos se utilizan exclusivamente para el mantenimiento, la optimización y la mejora de los vehículos con el fin de satisfacer las necesidades de servicio posventa de los clientes. Los datos están protegidos mediante cifrado de almacenamiento y medidas de control de acceso. Nadie tiene permitido acceder a estos datos ni verlos sin la autorización del cliente. Yutong cumple estrictamente con las leyes y regulaciones de protección de datos de la UE.”

Yutong no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales el domingo.

La investigación en Noruega

Ruter, la empresa de transporte público de Oslo, dijo el mes pasado que había probado un autobús nuevo de Yutong y uno de tres años de antigüedad del fabricante holandés VDL en una mina subterránea para comprobar si podía ser pirateado o utilizado con fines de inteligencia.

Ruter descubrió que la empresa china tenía acceso remoto a su autobús, incluyendo la batería y el sistema de gestión de la fuente de alimentación. El autobús VDL no tenía el mismo acceso remoto.

“En teoría, el autobús [de Yutong] podría, por lo tanto, ser detenido o inoperable por el fabricante”, añadió Ruter.

Ruter dijo que podía mantener el control local sobre el autobús chino retirando su tarjeta SIM, ya que toda la conectividad pasaba a través de ella

La mayor empresa de transporte público de Dinamarca, Movia, ha declarado que también está investigando los riesgos, pero subrayó que el problema no era específico de los autobuses chinos, sino común a muchos vehículos eléctricos, incluidos los fabricados en países occidentales, cuyo software se puede actualizar de forma remota.

Sin embargo, la relación del Reino Unido con China se ha vuelto tensa, lo que hace que cualquier vulnerabilidad de este tipo sea políticamente delicada en un momento en que los políticos han estado debatiendo si Pekín es un "enemigo" o una "amenaza".

Euan Stainbank, diputado laborista por Falkirk, ha instado a los ministros británicos a evaluar los riesgos de los autobuses eléctricos fabricados en China.

"Cada vez está más claro que existe la posibilidad de que la cantidad de autobuses eléctricos fabricados en China en las carreteras del Reino Unido represente un riesgo para la seguridad nacional, ya que los proveedores podrían acceder y explotar de forma remota los sistemas de control de los vehículos mientras están en tránsito", dijo.