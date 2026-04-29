Las ventas anticipadas de artículos por el Mundial alientan las utilidades de Adidas en el primer trimestre

El CEO de Adidas, Bjorn Gulden (a la izquierda), y el CEO Harm Ohlmeyer, en las oficinas centrales de la firma en Herzogenaurach, Alemania. (Foto: Reuters)

El crecimiento de las ventas directas al consumidor impulsa el desempeño del grupo alemán de ropa deportiva.

Adidas registró un fuerte aumento en sus ganancias trimestrales, impulsado por el auge de las ventas de artículos de fútbol antes del Mundial y por la mayor venta directa al consumidor.

La utilidad neta del grupo alemán de ropa deportiva aumentó un 11% hasta alcanzar los 484 millones de euros (US$ 566 millones) en los tres primeros meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2025.

El sólido crecimiento de los productos de fútbol de la marca —impulsado por las ventas anticipadas de artículos del Mundial, incluyendo equipos y balones— mejoró el rendimiento, con unos ingresos que aumentaron un 14% a tipos de cambio constantes hasta los 6.600 millones de euros, superando las expectativas de los analistas. Las ventas de ropa crecieron casi un tercio, compensando el menor crecimiento del calzado.

De cara al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México a partir de junio, el CEO de Adidas, Bjørn Gulden, declaró: "A pesar de los numerosos problemas de suministro y transporte, tenemos la mayor parte del producto en los mercados y esperamos un evento fantástico que será muy beneficioso para nosotros".

Las ventas en su canal de venta directa al consumidor aumentaron un 22%, lo que permitió a la marca obtener mayores beneficios que en la venta al por mayor, donde los descuentos son más comunes. "Que todos los mercados hayan registrado un crecimiento de dos dígitos en su negocio de venta directa al consumidor es algo muy, muy raro»", añadió Gulden.

Las acciones de Adidas subieron más de un 8% al inicio de la jornada del miércoles.

Sin embargo, las acciones del grupo han caído más de un 30% respecto al año anterior, ya que los inversionistas temen que el crecimiento del sector de la ropa deportiva en general y el auge de las zapatillas retro, que ha impulsado gran parte del crecimiento reciente de Adidas, llegue a su fin.

Entorno volátil

Gulden advirtió que el entorno minorista seguía siendo "muy volátil y con grandes descuentos", especialmente en el calzado casual, y añadió que Adidas se centraba en mantener los descuentos bajo control limitando el suministro a sus socios mayoristas.

La compañía también se benefició de una mayor proporción de ventas a precio completo y un mejor control de costos. Las zapatillas Adizero de Adidas alcanzaron notoriedad mundial la semana pasada después de que varios atletas rompieran la barrera de las dos horas en la maratón con estas "superzapatillas" de 97 gramos, lo que subraya la renovada competitividad de la marca frente a su rival estadounidense Nike en el mercado del calzado para correr.

El margen bruto cayó un punto porcentual, hasta el 51,1%, ya que las mejoras en la rentabilidad se vieron contrarrestadas por las fluctuaciones cambiarias y los aranceles estadounidenses más elevados, que, según la compañía, reducirán el beneficio operativo anual en unos 400 millones de euros.