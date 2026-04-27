Adidas triunfa en los maratones con sus "superzapatillas" de sólo 97 gramos

El keniano Sebastian Sawe levantó sus zapatillas hacia el público en Londres, con su récord mundial de 1:59:30 inscrito bajo las tres rayas características de la marca Adidas. (Foto: Reuters)

El keniano Sebastian Sawe marcó un récord al bajar de la barrera de las dos horas en el maratón de Londres con las zapatillas de US$ 500 de la marca alemana.

El keniano Sebastian Sawe, que hizo historia el domingo al bajar de la marca de las dos horas en el maratón, rompió una de las barreras más antiguas del atletismo de fondo, pero también supuso un hito para el fabricante de calzado Adidas, consolidando el regreso del grupo alemán a la cima del deporte tras años de feroz competencia con su rival estadounidense Nike.

Tras ganar el Maratón de Londres, el deportista levantó sus zapatillas hacia el público, con su récord mundial de 1:59:30 inscrito bajo las tres rayas características de la marca Adidas.

La carrera de Sawe pulverizó el récord anterior, logrado en 2023 por el keniano Kelvin Kiptum, quien corrió el Maratón de Chicago en dos horas y 35 segundos con zapatillas Nike.

A tan solo 11 segundos de Sawe en Londres, el etíope Yomif Kejelcha, también con Adidas, terminó segundo en la categoría masculina, bajando de las dos horas en su debut en la prueba de 42,2 km. Su compatriota Tigst Assefa estableció un nuevo récord mundial en la carrera femenina con un tiempo de 2:15:41.

Sawe, Kejelcha y Assefa usaron las zapatillas de competición Adizero Adios Pro Evo 3, que Adidas denominó "las zapatillas Adizero más ligeras y rápidas de la historia" cuando se presentaron pocos días antes del Maratón de Londres.

En talla 8.5 (Reino Unido), las zapatillas pesan 97 gramos y cuestan US$ 500.

"Adidas está preparada para desafiar cada vez más el dominio de Nike en el sector del running", afirmó Adam Cochrane, analista de Deutsche Bank, añadiendo que el éxito en el Maratón de Londres reforzó la credibilidad del grupo de ropa deportiva, con raíces en el fútbol.

Buena noticia corporativa

Las acciones de Adidas subieron un 1,7% el lunes, hasta los 138,60 euros, lo que le otorga una capitalización bursátil de casi 25.000 millones de euros.

Los resultados positivos del maratón son una buena noticia para el grupo, cuyas acciones han caído un 36% con respecto al año anterior, ya que a los inversionistas les preocupa un entorno de consumo más difícil y que el auge de las zapatillas retro, que ha impulsado gran parte del crecimiento reciente de Adidas, llegue a su fin.

La elección de zapatillas de los ganadores en Londres es el resultado de una inversión plurianual de Adidas para recuperar su credibilidad en la categoría de maratón.

"Adidas y Nike ignoraron el mercado del running durante bastante tiempo a finales de la década de 2010 y principios de la de 2020", afirmó Simon Irwin, de Tanyard Advisory, añadiendo que el cambio hacia la venta directa al consumidor dejó a los minoristas especializados "escaseces de nuevos productos" justo cuando el running experimentó un auge durante la pandemia de Covid-19.

Esto abrió la puerta a nuevas marcas de running, como el fabricante suizo de zapatillas On y la empresa francesa Hoka, para captar la cuota de mercado que los grandes grupos de ropa deportiva ahora intentan recuperar. Cochrane señaló que el running ha sido el deporte de mayor crecimiento en la categoría de "rendimiento" desde 2024.

Bjørn Gulden, CEO de Adidas, afirmó que el renovado enfoque de la compañía en el running está empezando a dar sus frutos, mientras busca su próximo motor de crecimiento más allá de las zapatillas retro como las Samba.

Las ventas de Adidas en la categoría de running han crecido más del 30% durante el último año, lo que ha contribuido a que el grupo alcance unos ingresos récord de 24.800 millones de euros en 2025. El modelo Adizero Evo SL, más económico que el Adios Pro Evo, ha tenido gran acogida entre los corredores aficionados.