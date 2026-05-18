Fútbol europeo entra como pretexto para viajar desde Chile: un 73% viajaría a España para ver un partido de La Liga
Según el estudio los fanáticos no solamente buscan asistir al encuentro, sino transformar esa visita en una experiencia turística.
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Ver un partido del FC Barcelona o del Real Madrid en plenas vacaciones es el pretexto de varios chilenos que viajan a España. El turismo deportivo ha comenzado a consolidarse como un nicho de alto gasto entre los turistas: experiencias asociadas a los clubes e interés en el fútbol europeo buscan transformar los 90 minutos que dura un partido en viajes, recorridos y experiencias premium.
Según un estudio realizado por Chubb junto a La Liga (entidad que organiza la competición en España), el 73% de los encuestados en Chile aseguró que le gustaría viajar para presenciar un partido.
En esa línea, un 74% estima que el clásico entre el FC Barcelona vs el Real Madrid es el partido más atractivo.
Eso sí, el interés no se limita únicamente al espectáculo deportivo. El informe detectó que el 65% de los chilenos aprovecharía el viaje para recorrer otras ciudades españolas.
El managing director de La Liga en América del Sur, Marc Tarradas, aseguró que la competición “es mucho más que un campeonato; tiene un motor turístico y cultural importante que hoy disfrutan viajeros de todo el mundo”.
Su interés forma parte de una tendencia global donde el fútbol se transformó en un motor de consumo turístico. Los denominados “turistas deportivos” gastan en promedio un 47% más que un viajero tradicional, debido a que hacen un gasto extra en entradas, hoteles, gastronomía, transporte, merchandising, etc.
Pese a que Chile registra uno de los niveles más bajos de afinidad con la competición española dentro de América Latina -sólo un 55% la ubica entre sus ligas favoritas-, el interés por convertir el fútbol en una experiencia turística sigue siendo predominante.
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