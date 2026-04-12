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Hungría inicia jornada de elecciones que podrían sacar del poder a Orbán, sacudir a Rusia y a derecha europea

Encuestas de opinión han señalado que el partido Fidesz del actual primer ministro está entre siete y nueve puntos porcentuales por detrás de la emergente agrupación de centroderecha Tisza de Peter Magyar, con un apoyo de entre el 38% y el 41%.

Por: Por Reuters. / Foto: Reuters.

Publicado: Domingo 12 de abril de 2026 a las 10:33 hrs.

elecciones gobierno Europa internacional
<p>Hungría inicia jornada de elecciones que podrían sacar del poder a Orbán, sacudir a Rusia y a derecha europea</p>

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