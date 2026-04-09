Melania Trump niega haber sido víctima de Epstein en una declaración desde la Casa Blanca

La primera dama estadounidense negó cualquier vínculo con el fallecido delincuente, asegurando que las acusaciones que circulan al respecto la difaman.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negó el jueves haber mantenido algún tipo de vínculo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein y afirmó que las acusaciones al respecto la difaman.

"Las mentiras que me vinculan con el vergonzoso Jeffrey Epstein deben terminar hoy", declaró Melania Trump en una inusual intervención desde la Casa Blanca, donde precisó que tuvo una relación con Epstein ni con su socia Ghislaine Maxwell, con quien, según dijo, solo mantuvo una correspondencia esporádica.

"Quienes mienten sobre mí carecen de ética, humildad y respeto. No reprocho su ignorancia, sino que rechazo sus mezquinos intentos de difamar mi reputación", señaló la primera dama estadounidense, destacando: "No soy víctima de Epstein".

Adicionalmente, destacó que no figura "como testigo en relación con ninguno de los crímenes", del fallecido delincuente. “Mi nombre nunca ha aparecido en documentos judiciales, declaraciones de víctimas ni entrevistas del FBI relacionadas con el caso Epstein”, agregó.

Epstein fue detenido en 2019 acusado por la justicia federal de tráfico sexual de menores. Su muerte en 2019 en una celda de Manhattan fue dictaminada como suicidio.