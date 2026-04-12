Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Trump afirma que Estados Unidos bloqueará el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones con Irán

El vicepresidente JD Vance y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner abandonaron la región el domingo tras 21 horas de negociaciones con altos funcionarios iraníes.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 12 de abril de 2026 a las 09:34 hrs.

guerra EEUU Irán navieras petróleo
<p>Trump afirma que Estados Unidos bloqueará el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones con Irán</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Más cambios: la Dirección del Trabajo da marcha atrás con su nuevo sistema de fiscalización
2
Economía y Política

La propuesta que el PDG está negociando con el gobierno ad portas del ingreso del proyecto misceláneo
3
DF MAS

Pueblo La Dehesa, el proyecto boutique de arriendo flexible que inauguró el Grupo Altas Cumbres
4
Señal DF

Oscar Landerretche y el primer mes del gobierno: “Creo que ya se están dando cuenta de que la velocidad a la cual ellos creían que podían hacer la contracción del gasto quizá no es la que pretendían"
5
DF MAS

Cómo la familia Yarur cerró 2025 con ganancias récord
6
DF MAS

Fundadores de Maison Mirabeau, la viña que compró Concha y Toro en La Provenza: “Nos encontramos mutuamente”
7
DF MAS

La disputa que enfrenta a Pilar Sordo con productora de Miami y que ya llegó a la Suprema
8
DF MAS

Boris Garafulic: por qué Racional no necesita un CEO famoso
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete