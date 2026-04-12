Trump afirma que Estados Unidos bloqueará el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones con Irán

El vicepresidente JD Vance y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner abandonaron la región el domingo tras 21 horas de negociaciones con altos funcionarios iraníes.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos bloquearía el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones de paz con Irán en Islamabad este fin de semana.

“Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de BLOQUEO de todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz”, dijo Trump en una publicación en redes sociales.

El vicepresidente JD Vance y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner abandonaron la región el domingo tras 21 horas de negociaciones con altos funcionarios iraníes, mediadas por Pakistán, en un intento por poner fin a la guerra que ya dura seis semanas. El fracaso de las conversaciones dejó en suspenso el alto el fuego alcanzado la semana pasada, y la publicación de Trump presagia un mayor riesgo para el acuerdo.

Los medios de comunicación semioficiales de Irán citaron exigencias estadounidenses "excesivas", mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que era natural que las diferencias no se resolvieran en una sola ronda de conversaciones, dejando la puerta abierta a más discusiones.

Trump afirmó que la posible explotación minera por parte de Irán de esa vía fluvial clave —que normalmente representa alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado— y sus exigencias de peajes para garantizar el paso seguro constituyen una "extorsión mundial, y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar".

El presidente también extendió su amenaza a las aguas internacionales, afirmando que la Armada estadounidense interceptaría cualquier embarcación que hubiera pagado el peaje a Irán y que "nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar".