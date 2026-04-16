Capitalización bursátil de Taiwán supera a la del Reino Unido gracias a euforia por los resultados de TSMC

La empresa de semiconductores registró un aumento de 58% en sus beneficios y prevé un crecimiento de los ingresos superior al 30% este año, pronóstico que subraya la resiliencia de la demanda de chips de inteligencia artificial.

La capitalización bursátil de Teiwán ascendió a US$ 4,14 billones el miércoles, convirtiéndose en la séptima más grande del mundo, según datos recopilados por Bloomberg que muestran el valor combinado de las empresas con cotización principal en la isla. De esa manera, el mercado de la isla supera al del Reino Unido, valorado en alrededor de US$ 4,09 billones.

Este logro se produce después de que el índice Taiex recuperara todas las pérdidas ocasionadas por la guerra con Irán —siendo uno de los primeros grandes mercados en hacerlo— para alcanzar un máximo histórico.

Esto lo logró gracias a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), que representa más del 40 % del valor del mercado local, y volvió a alcanzar un máximo histórico, tras el reporte de sus resultados.

TSMC se vio impulsada por un sólido crecimiento de los ingresos , lo que subraya su papel clave en la cadena de suministro global de inteligencia artificial. Se espera que las ventas crezcan más del 30 % en dólares este año, según informó la compañía en una rueda de prensa en Taipéi.

Los ejecutivos indicaron que la inversión de capital de la compañía debería tender hacia el extremo superior del rango de previsiones actual, que asciende a US$ 56.000 millones de dólares, lo que refleja su confianza en las perspectivas económicas del año.

Señal positiva para la industria de IA

Por otra lado, la firma informó un sorprendente aumento del 58% en sus beneficios, lo que indica que la guerra en Oriente Medio, al menos en sus primeras semanas, no ha frenado la inversión en inteligencia artificial (IA).

Estos resultados podrían ayudar a disipar la preocupación de que el conflicto reduzca la demanda de centros de datos y dispositivos de IA de alto consumo energético, como el iPhone, incluso cuando amenaza con afectar negativamente a las economías desde Asia hasta Estados Unidos.

La adopción global de la IA automatizada —plataformas de inteligencia artificial que ayudan a las personas con tareas en el mundo real— está impulsando la informática y aumentando la demanda de chips de vanguardia, según declaró el director ejecutivo de TSMC, CC Wei, a los analistas en una conferencia telefónica posterior a la presentación de resultados el jueves.

“La demanda relacionada con la IA sigue siendo extremadamente sólida”, dijo Wei. “Nuestra confianza en la megatendencia de la IA a largo plazo se mantiene firme”, agregó.