La acción de Netflix cae cerca de 9% tras informar una proyección por debajo de lo esperado y la salida de su cofundador
La reacción en el after market se da a pesar de que los ingresos del gigante del streaming aumentaron 16% en los primeros tres meses del año hasta US$ 12.300 millones, en comparación con estimaciones de US$ 12.200 millones.
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Netflix entregó una proyección para el segundo trimestre que no alcanzó las expectativas de los analistas, lo que hizo caer la acción en el after market casi 9%.
Los ingresos aumentaron 16% en los primeros tres meses del año hasta US$ 12.300 millones, en comparación con estimaciones de US$ 12.200 millones, dijo la compañía en un comunicado este jueves. Las ganancias por acción del trimestre fueron de US$ 1,23 frente a estimaciones de US$ 0,76.
Sin embargo, para el trimestre actual Netflix proyectó ganancias por acción de US$ 0,78, por debajo de los US$ 0,84 previstos por analistas de Wall Street.
Netflix se retiró en febrero de una disputada batalla por el control de Warner Bros. Discovery. Las acciones de la compañía habían sufrido durante los meses de disputa con Paramount Skydance, ya que los inversionistas estaban preocupados por el nivel de deuda que asumiría en un eventual acuerdo.
Ahora Wall Street busca señales de que Netflix puede mantener a los suscriptores comprometidos. Netflix elevó sus precios de suscripción en marzo, aumentando su plan estándar sin publicidad en US$ 2 hasta US$ 20 mensuales.
El fin de una era
El gigante del streaming también anunció que su presidente del directorio y cofundador, Reed Hastings, dejará el directorio tras 29 años para dedicarse a la filantropía e intereses personales.
Su salida podría preocupar a los inversionistas, dado su estatus como uno de los grandes emprendedores del siglo XXI. Hastings aportó el capital inicial para fundar Netflix como un servicio de alquiler de DVD por correo y reemplazó al cofundador Marc Randolph como director ejecutivo en 1999. Dirigió la compañía durante su batalla con Blockbuster y fue la fuerza impulsora detrás de su incursión en la transmisión de video en streaming.
Bajo el liderazgo de Hastings, Netflix introdujo el servicio de streaming en más de 190 territorios en todo el mundo, superando a los estudios de Hollywood para construir la compañía de entretenimiento más valiosa del mundo. Dejó el cargo de director ejecutivo en enero de 2023, cediendo el puesto a los codirectores ejecutivos Ted Sarandos y Greg Peters.
"Netflix cambió mi vida de muchas maneras", declaró Hastings en un comunicado. "Un agradecimiento especial a Greg y Ted, cuyo compromiso con la excelencia de Netflix es tan grande que ahora puedo concentrarme en otras cosas", agregó.
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