LinkedIn prepara despedir al 5% de su plantilla en medio de nueva ola de recortes tecnológicos

El motivo de los recortes no fue que la inteligencia artificial sustituyera puestos de trabajo en LinkedIn, según dijo una fuente a Reuters. No obstante, el fantasma de la disrupción impulsada por la IA se cierne sobre las empresas de software tradicionales y los trabajadores en general.

LinkedIn tiene previsto comunicar despidos a su plantilla el miércoles en el marco de la oleada de recortes que se está extendiendo este año por el sector tecnológico, informaron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto.

La red social, propiedad de Microsoft, tiene previsto recortar alrededor del 5% de su plantilla mientras reorganiza los equipos y centra al personal en las áreas en las que su negocio está creciendo, afirmó una de las personas, bajo condición de anonimato.

LinkedIn cuenta con más de 17.500 empleados a tiempo completo en todo el mundo, según su página web. Reuters no ha podido determinar qué equipos se verán afectados.

Los recortes se producen en momentos en que los ingresos de LinkedIn, que vende herramientas de reclutamiento y suscripciones, aumentaron un 12% en el trimestre que acaba de terminar con respecto al año anterior, en una aceleración del crecimiento en 2026, según los documentos presentados por Microsoft ante la Comisión de Valores.

El motivo de los despidos no fue que la inteligencia artificial sustituyera puestos de trabajo en LinkedIn, declaró una de las personas a Reuters. No obstante, el fantasma de la disrupción impulsada por la IA se cierne sobre las empresas de software tradicionales y los trabajadores en general.

Las empresas tecnológicas están reestructurando cada vez más sus operaciones en torno a la IA. Block, de Jack Dorsey, anunció en febrero que tenía previsto eliminar casi la mitad de su plantilla, mientras que Cloudflare reveló la semana pasada un recorte de aproximadamente el 20%. Meta Platforms tenía previstos despidos para el 20 de mayo, informó anteriormente Reuters.

Aunque algunos líderes del sector de la IA han advertido sobre la sustitución de puestos de trabajo, otros ejecutivos del sector afirman que la tecnología está transformando el trabajo en lugar de eliminarlo. Muchos desarrolladores de software de Silicon Valley utilizan ahora la IA para generar código, por ejemplo.

Layoffs.fyi, un rastreador de despidos para trabajadores del sector tecnológico, ha contabilizado más de 103.000 recortes en lo que va de año. Esa cifra se acerca a los más de 124.000 recortes que Layoffs.fyi contabilizó para todo el año 2025, según la web.