Musk demanda a Apple y OpenAI acusándolas de impedir la competencia en el mercado de la IA

El multimillonario empresario dijo que Apple hace imposible que algún otro chatbot de IA generativa además de ChatGPT, de OpenAI, llegue a la cima de las listas de descargas de App Store.

Elon Musk demandó a Apple y OpenAI acusándolas de favorecer injustamente a la compañía de Inteligencia Artificial (IA) en los iPhones y frustrar la competencia de otros fabricantes de chatbots.

X y xAI, de Musk, presentaron la demanda este lunes en el tribunal federal de Fort Worth, Texas, argumentando que la decisión de Apple de integrar OpenAI al sistema operativo del iPhone perjudica la competencia y priva a los consumidores de opciones.

El multimillonario fundador de xAI Holdings, que ahora alberga a la plataforma de IA Grok y a la red social X, dijo que Apple hace imposible que algún chatbot aparte de ChatGPT, de OpenAI, llegue a la cima de las listas de descarga de App Store, la tienda de Apple.

El caso plantea un enfrentamiento judicial de alto nivel entre la persona más rica del planeta y una de las empresas más valiosas del mundo.

Apple y OpenAI, cuyo servicio ChatGPT es la aplicación gratuita para iPhone más descargada en EEUU, colaboran en torno a la IA integrada en los últimos iPhones. Musk mantiene una larga disputa con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, que se remonta a desacuerdos que llevaron a su ruptura tras la fundación conjunta de OpenAI.

El pacto exclusivo entre Apple y OpenAI “ha convertido a ChatGPT en el único chatbot de IA generativa integrado en el iPhone”, dijeron los abogados de las empresas de Musk en la demanda, y “ha cerrado mercados para mantener sus monopolios y evitar que innovadores como X y xAI compitan”.

App Store

Apple se ha enfrentado a reguladores de todo el mundo en los últimos años por acusaciones de que su tienda de aplicaciones ha suprimido ilegalmente la competencia en el mercado de aplicaciones móviles para smartphones. El fabricante del iPhone también lleva cinco años enfrascado en una batalla legal con Epic Games, el desarrollador del popular juego Fortnite, por el dominio de App Store en el mercado de software para smartphones.

La demanda surge tras una publicación de Musk en X el 11 de agosto, donde preguntó si Apple estaba "haciendo política" al no destacar sus productos. Apple respondió en un comunicado que App Store "está diseñada para ser justa y libre de sesgos". Altman respondió a la publicación de Musk en X centrando la atención en cómo Musk gestiona la red X, sugiriendo que la manipula para favorecer sus intereses personales.